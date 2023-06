Cum aflu / vad cine mi-a vizitat profilul Facebook

Intrebarea probabil ca a aparut la o zi de la lansarea platformei sociale, dar este inca actuala. La prima vedere dorinta pare justificata, adica am un profil pe Facebook si vreau sa stiu cine m-a vizitat, de ce-ar fi asta o problema si de ce Facebook nu ofera aceasta facilitate implicit?

Ei bine, in zilele noastre toate lucrurile se lovesc, mai devreme sau mai tarziu, de confidentialitate, de acel „privacy” de a carui incalcare se plang majoritatea utilizatorilor de retele sociale. Si este evident ca o asemenea facilitate ar incalca, intr-un fel sau altul, posibilitatea unui utilizator normal de a vizita o pagina de internet fara a fi spionat si actiunea sa inregistrata.

Lasand la o parte motivele pentru care Facebook nu-ti va raspunde niciodata la intrebarea „cum vad cine mi-a vizitat profilul Facebook”, sa vedem cum au vrut altii sa pacaleasca Facebook, incercand sa descopere „Lista Listelor”, adica lista celor care ti-au vizualizat profilul Facebook.

Mai intai de toate trebuie sa amintim o metoda empirica, metoda care inca mai face furori pe internet. Da, este vorba chiar despre metoda care foloseste variabila InitialChatFriendsList, care poate fi descoperita in codul sursa al paginii (HTML). Au aparut o multime de articole care clameaza ca prin aceasta metoda, localizand InitialChatFriendsList si preluand ID-urile profilelor Facebook care urmeaza dupa aceasta in codul sursa al paginii, problema ar fi rezolvata.

Din pacate, InitialChatFriendsList nu prea are legatura cu cine mi-a vizitat profilul Facebook, ea continand in fapt lista ID-urilor Facebook a prietenilor cu care interactionezi cel mai des. In functie de interactiunile pe care le ai cu acestia (discutii pe messenger, like-uri la postari, distribuiri reciproce etc), Facebook ii pune in lista de chat intr-o anumita ordine, data de un algoritm care nu este si nu va fi facut public niciodata. In fapt nici nu ne intereseaza foarte mult lucrul asta, dar este cert ca acea matrice cu ID-uri nu contine lista celor care au vizitat un anume profil Facebook.

Pe alte website-uri am vazut facandu-se reclama la o extensie Chrome,

