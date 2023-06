Cum aleg un telefon rezistent la apa

Un stil de viata activ are nevoie de gadgeturi care sa reziste chiar si la cele mai grele incercari. Modelele de telefoane rezistente, numite rugged, te scapa de emotii atunci cand ploua torential sau cand, din cauza neatentiei, le scapi in apa. Mai mult, un telefon rezistent la apa, cu performante deosebite, iti ofera experiente acvatice senzationale. Cu ajutorul lui, poti filma sau fotografia in cele mai dificile conditii subacvatice.

Tehnologia prin care telefoanele raman intacte in contact cu apa si umezeala nu este noua. Adevarata provocare, de fapt, nu este sa alegi cel mai rezistent telefon la apa, ci sa ai un smartphone care sa imbine perfect performantele, designul placut si functia waterproof.

Pe piata, exista o gama larga de modele din care poti alege, in functie de preferinte si buget. Cele mai cunoscute branduri care produc smartphone-uri – Samsung, Sony, HTC – dar si Motorola sau Panasonic se intrec in lansarea modelelor care sa aiba un aspect impecabil, sa fie rezistente si durabile in orice conditii.

Dincolo de brand, sunt cateva amanunte, la care ar trebui sa fii atent atunci cand iti doresti un telefon care sa reziste la mai mult de cateva picaturi de apa care il stropesc accidental!

Alege un telefon rezistent la apa care sa aiba, pe langa aspectul estetic la care visezi si performantele tehnice ultramoderne de care ai nevoie, o constructie robusta. Materialele de calitate – aluminiu, sticla, plasticul solid, sunt extrem de importante, dar acestea trebuie sa fie sustinute de elementele de cauciuc moale care permit imbinarea perfecta a partilor care compun telefonul.

Invelisul rezistent la apa este esential. El trebuie sa ofere aceiasi protectie sporita carcasei si display-ului, mai ales in cazul in care avem de-a face un un ecran touchscreen sensibil.

Fii atent atunci cand esti in cautarea unui telefon rezistent la apa la toate sloturile si iesirile, precum alimentarea, iesirea pentru casti sau USB. Acoperirea lor nu iti garanteaza ca apa nu va patrunde in interior si nu va afecta partile importante ale aparatului. Ele trebuie sa fie bine sigilate, cu garnituri speciale, rezistente. Atat camera, cat si difuzoarele audio au nevoie de extraprotectie in conditii extreme.

Daca vrei sa beneficiezi de un plus de rezistenta in utilizarea telefonului tau, opteaza pentru un model cu protejat suplimentar, special pentru activitati outdoor, de tipul military standard.

Cele mai multe modele de smartphone rezistente la apa sunt garantate de catre producatori pentru scufundari care dureaza cel mult 30 de minute, la mai putin de 1.5 m adancime.