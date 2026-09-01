Cum cumpar HDD extern (Hard Disk) ieftin, cu pret optim/GB

Reducere 20% la HDD extern WD Elements Portable, 500GB, 2.5″, USB 3.0
Hard diskul este compatibil USB 2.0 si USB 3.0. In plus, vine cu un software de backup (versiunea de test WD SmartWare Pro).
Cu pretul de 0,398 RON/GB, este un chilipir interesant, foarte ieftin.
Capacitatea HDD-ului este de 500 GB, iar rata de transfer maxima este de 5 Gb/sec (valabila pentru interfata USB 3.0, pentru conectarea la USB 2.0 rata de transfer poate scadea simtitor). WD Elements Portable are o viteza de rotatie de 5400 RPM.
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Unul dintre componentele cele mai importante ale unui computer este hard disk-ul, fara de care nicio informatie nu poate fi stocata pe termen mai lung (e drept, in ultima perioada au aparut SSD-urile, dar tehnologia e inca la inceput). Cand informatia de stocat se apropie de capacitatea maxima a HDD-ului actual, inseamna ca este timpul sa cumperi un hard disk extern (HDD). Mai nou sunt destul de ieftine, asadar vei plati un pret mic, care te va scapa de spectrul mult mai costisitor al achizitionarii unui computer nou.
Cu siguranta, nu de putine ori ai fost pus in fata situatiei de a avea nevoie de mai mult spatiu pe computerul tau. Fie ca filmele tale preferate au ajuns sa ocupe tot spatiul, fie ca ai o colectie impresionanta de muzica si nu vrei sa o treci pe CD-uri si DVD-uri, spatiul a reprezentat intotdeauna pentru oamenii foarte activi in ceea ce priveste calculatorul.
Inca din antichitate, spatiul de stocare al informatiei a fost o problema. Ba ramaneai fara papirus, ba inca nici nu se inventase. Nu e nevoie sa-ti zic ca istoria se repeta, iar spatiul de stocare este mereu insuficient. Fie ca ai nevoie de date, de filme de poze, de jocuri, de muzica, datorita cresterii claritatii imaginii/sunetului ocupa din ce in ce mai mult. Windows cere din ce in ce in mai mult spatiu, programele au din ce in ce mai multe optiuni, care, ati ghicit, implica un spatiu mai mare pe disc.
Care e solutia, daca informatia e prea multa si spatiul e prea mic?
Solutia este una la fel de mica si simpla: Hardurile externe au aparut tocmai pentru a rezolva nevoile de spatiu. Functioneaza exact ca un stick de memoie, insa viteza de transfer este inzecit mai mare si spatiul pe care il poti folosi pe un Hdd extern este ultra suficient pentru orice pretentios.
Avantajele unui hdd extern
- Portabilitatea. Usor de luat, la mare, la munte, la birou, inapoi acasa, la prieteni.
- Compact. De ce sa inscriptionezi sute de dvd-uri cand poti opta pentru un HDD extern? Sa-ti amintesc ce usor e sa cauti ACEL dvd intre 100?
- Capacitate mare de stocare. 500gb+, mergand pana la 16TB.
- Elibereaza spatiu din HDD intern, sporind performantele sistemului. Chiar are rost sa tii pozele de vara trecuta pe HDD computerului/laptopului?
- Backup. Niciodata nu tine documentele importante pe un singur HDD. Am vazut profesor universitar (la 50 ani+), plangand ca un copil cand a pierdut toate lucrarile.
- Usurinta in utilizare. Daca poti folosi un cablu USB, te descurci. Nu acelasi lucru se poate spune despre un HDD intern
- Economie energie: Nu e pornit decat cand il folosesti, al doilea HDD in PC implica consum suplimentar de energie (trebuie schimbata si sursa cu una superioara)
Caracteristici hard disk extern:
- Producator: Western Digital. Lider in domeniu, fiabile, rare probleme de service. Vrei neaparat altceva? Seagate.
- Dimensiune: 2,5 sau 3,5 inch. Un inch (2,54cm) nu reprezinta in general o problema majora de spatiu. Dar daca il plimbi zilnic casa-job si retur, alege varianta portabila.
- Alimentare: Alimentare proprie (priza, 220V) sau fara alimentare, ultimele alimentandu-se de la sistem, prin USB
- Conectare: USB 2.0, USb 3.0, SATA, Firewire
- RPM: Rotatii pe minut, 5400 sau 7200 in general
- Cache/buffer: Greu de oferit o explicatie nu prea tehnica, o comparatie usor fortata ar fi RAM-ul unui computer
Cum si ce alegem? Pretul e un factor de luat in seama.
Sunt cateva criterii foarte importante dupa care ar trebui sa alegem un hard extern. Cand te-ai hotarat sa achizitionezi unul, trebuie sa fii atent la :
– Pretul de achizitie. Un astfel de gadget poate insemna o investitie mare. Gasesti Hdd-uri cu preturi cuprinse intre 150 si cateva mii de lei. O solutie de mijloc este o solutie ideala.
– Viteza de transfer. Un criteriu foarte important in achizitia Hdd-ului. Daca ai un volum foarte mare de informatie pe care trebuie sa o transferi, acest detaliu va conta foarte mult.
– Marimea. Conteaza cat este de mare/mic un Hdd, pentru ca, in general, cei care apeleaza la aceasta solutie pentru a-si mari spatiul calculatorului, au nevoie de mobilitate. Un Hdd cu dimensiuni reduse iti poate da mobilitate foarte mare.
Iata un top 5 al Hdd-urilor externe care merita cumparate:
– Western Digital My Book Essential – Un produs redutabil, care iti ofera o capacitate de stocare de 1 TB, in asa fel incat sa iti poti acoperi absolut toate nevoile in materie de spatiu. Ceva mai mare decat Verbatim ( 3.5 inch), vine cu o garantie de 3 ani si cu dimensiuni de 167x50x139 .mm. Acest HDD poate fi achizitionat la pretul de 365 lei.
Vezi mai multe modele si pret actualizat.
– Seagate Slim Portable – Un alt Hdd foarte interesant si compact, Seagate Slim Portable vine la pachet cu un aspect ultra slim care il face foarte usor de purtat peste tot . Capacitatea de 500 GB este suficienta pentru orice utilizator. Pretul acestui HDD este de 253 lei. Vezi pretul promotional.
– Verbatim Store N Go – Cu un pret de 219 lei, cel mai ieftin hard-disk dintre cele prezentate aici, Verbatim Store N Go ofera un spatiu generos de 500 GB, o viteza de 5400 rotatii pe minut si un format de 2.5 inch. Daca te intereseaza modul in care se prezinta din punct de vedere estetic, acest micut HDD arata foarte bine, iar culoarea neagra si faptul ca este foarte compact il fac un companion excelent care sa sustina toata muzica, filmele si lucrarile tale; Vezi aici pret.
– A Data CH 94 – Un HDD asemanator cu cel de la Verbatim, Adata Ch 94 aduce in plus o garantie mai mare ( 36 luni) si o greutate de doar 172 de grame. Capacitatea sa este de 500 GB iar viteza de lucru este de 5400 Rpm. Pretul este unul modic spre mic, putand fi achizitionat pentru 229 lei. Vezi oferta.
– Toshiba Stor E partner– Si cei de la Toshiba vin cu o propunere: Store E partner are un design foarte placut, o greutate de doar 160 de grame si o capacitate de 500 Gb. Garantia oferita este de 24 de luni iar pretul nu se ridica mai sus de 279 lei. Vezi pret actualizat si oferte.
In opinia noastra, producatorul recomandat ar fi Western Digital. Modelele nu sunt zgomotoase, sunt fiabile, se intorc rar in service; producatorii sunt buni la ceea ce fac.
Alimentarea: in cazul in care nu sta mult conectat la pc/laptop, fiind folosit doar la back-up sau transfer de informatie, opteaza pentru un model fara alimentare proprie. Scapi de plimbat un cablu, iar perfomantele sistemului nu vor fi afectate de costumul sporit de energie pe termen scurt.
În cazul in care il folosesti pe post de HDD suplimentar, conectat continuu/frecvent la sistem, obligatoriu cu alimentare proprie.
USB 2.0 sau USB 3.0?
USB 3.0 este evident mai rapid, dar numai in cazul in care si sistemul are interfata USB 3.0. Daca sistemul tau nu are mufa USB 3.0, nu are importanta.
Rotatiile pe minut sunt ori 5400 ori 7200 si reprezinta numarul de rotatii fizice /minut ale platanelor in interiorul hard-diskului extern. În cazul in care nu ai USB 3.0, 5400 este suficient, in cazul in care optezi pentru USB 3.0, alege un HDD cu 7200 rpm.
Buffer (memoria volatila a HDD-ului, cu timp de acces mult mai mic, in care tine datele cel mai frecvent accesate)? Cu cat mai mare cu atat mai bine.
Concluzii:
Pentru tinut pe birou, acasa: Western Digital, 3,5″, alimentare proprie, USB 2.0 si 5400 rpm sau USB 3.0 si 7200 rpm
Pentru portabilitate: Western Digital, 2,5″, fara alimentare proprie, USB 2.0 si 5400 rpm sau USB 3.0 si 7200 rpm
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Lasati un comentariu, daca sunteti nelamuriti, va putem ajuta sa alegeti.
Comentarii:
Simioncsm says
Ultimile hdd-uri 3 la numar WD black de 750 gb, WD Blue 1 tb, WD black 500gb au picat late, ples ca WD 750 Black la firma a murit in decurs de 6 luni pe toate calculatoarele. CU 4 ani in urma imi luasem Segate USB 3.0 numai ce iesise, am regretat ca nu mi-am luat WD gandindu-ma ca ce e mare Segate asta…. surpiraza peste trei ani a fost ca nu mai vreau sa aud de WD iar acum numai Segate caut.
Bunicul says
De pe Hdd extern se pot transfera filme pe un DVD recorder,sau pe alte surse externe(un alt HDD extern) ?
Cum deosebim un USB 2.0 de un USB 3.0,sau USB HD ?
Sper ca nu v-am suparat cu intrebarile mele,multumesc mult !
Ovidiu says
@Bunicul,
Da, de pe un HDD extern se pot transfera orice fel de fisiere, inclusiv cele video.
Ref USB, in ce sens sa le deosebim? Ca performante?
Roxana says
Am si eu o nelamurire-intrebare ! Daca achizitionez un HDD-extern , acesta se poate virusa la fel ca un computer ? Daca de exemplu , un virus ma va impiedica , sa accesez ceea ce am stocat pe HDD-ul extern ?Va trebui reformatat , astfel voi pierde tot , nu ? Ma insel ?
Ovidiu says
Evident ca un virus poate altera datele de pe computer, indiferent ca ele sunt pe HDD intern sau extern. Nu trebuie neaparat sa reformatezi hard diskul, nu e neaparat sa pierzi tot, datele se pot salva (daca nu a avut virusul respectiv grija sa le stearga sau sa le encripteze). E bine sa faci backup periodic.
ilie monica says
Buna ziua, as dori sa-i fac cadou sotului de craciun un hard extern, din ce am citit sunt ok cele wd….dar nu stiu cum sa aflu treaba cu mufa de 3.0 ar trebui sa scrie pe undeva ..
Exista vreo firma ds incredere de unde se pot achizitiona..ma refer sa fie noi nu refolosite ?
Multumesc
Ovidiu says
„Mufele” 2.0 si 3.0 sunt compatibile, deci nu au cum sa apara probleme.
Magazin recomandat eMag -> https://solutiipc.ro/cumpar/product/hard-disk-uri-externe-producator-western-digital/
Stefanus says
La mine problema este puterea de rulare, vreau sa se miste tot mai bine, ce poti recomanda pentru a trece peste acest impas?
Mihai says
Scurtatura ceea mai des practicata de catre toata lumea cred ca este cumpararea de vouchere sau vanarea ofertelor precum cele ce apar in vinerea neagra:).
Insa conteaza si calitate , eu spre exemplu nu prea gasesc nici o data un mp3 player cu reducere mai mare de 10%:D
Corius says
Se aproprie black friday, oare pot gasi pe undeva ceva oferte facute anul trecut, sau eventual ceva cifre care sa faca diferenta dintre black day… sai ziua dupa:), multumesc anticipat.
Alin says
Referitor la numarul de rotatii pe minut, din cate am inteles influenteaza mult performanta, cu cat mai multe cu atat mai bine, insa oare nu sunt si mai zgomotoase acestea?
Marius says
Stiu ca poti rula dupa un stick ubuntu, ma intreb daca efectul este asemeni si cu un hdd extern?
Din cate imi amintesc eu ruleaza destul de greu dupa un stick, asa ca ma intreb daca pe hdd e alta povestea…
Stefanut says
De unde pot procura si eu un voucher de 300 de lei pentru a cumpara dupa emag.ro un hard disk extern?
Sau acum in afiliere nu mai este permisa comercilizarea de vouchere?
Cosmin says
Poate pentru ca pentru mine este oarecum ceva optional, insa ca sa fac o treaba calumea as pune mai multi bani deoparte, m-as abtine un an sau doi si as face o treaba reusita cumparand unul de 1tb, desi sincer nu prea folosesc.
Dar sa fim sinceri nu prea vad rostul avand in vedere ca nu prea se cumpara pe net.
Ionut says
HDD urile sunt in continua scadere, insa eu astept acum black friday sper sa prind ceva mai fain care sa ma incante cu adevarat, anul trecut am ratat la mustata un hdd vandut la 150 de lei… din 250.
In rest cred ca vor fi doar scaderi gen 5-10%.
cinderela says
Eram doar curioasa, ma gandesc ca poate or fi bune si or avea chestii in plus, la banii aia nu ma pricep prea bine la hardware si ma bate gandul sa-mi iau un harddisk external. De-aia intreb, poate e ceva ce nu stiu, am vazut ca si Catalin recomanda Western Digital sau Seagate, o sa tin cont.
Multumesc!
bibi says
@cinderela
daca hdd urile alea de care intrebi sunt apropiate ca pret de wd sau seagate, de ce nu cumperi marcile astea consacrate? vrei sa faci pionierat? 😀
parerea mea e ca decat sa mergi la noroc, poate sunt bune sau poate nu sunt bune, mergi pe produse testate si confirmate, pana la urma sunt banii tai…..
cinderela says
Are cineva hardisk A Data? SUnt bune, fiabile, merita banii? Preturile nu par mult mai mici decat la marcile cunoscute WD sau Seagate… deci probabil sunt bune daca rezista pe piata?
Ovidiu says
Avand in vedere ca e o companie fondata in 2001, deci cu 13 ani pe piata, ma indoiesc c-ar fi rezistat daca ar fi avut produse proaste. E al treilea producator mondial de DRAM, bine infipt si in piata SSD-urilor, nu e chiar run jucator mic. N-am testat, ca sa fiu sigur si sa recomand, dar probabil ca daca reuseste sa se mentina la preturile astea, inseamna ca are o calitate comparabila cu celelalte branduri. Altfel ar fi murit demult.
Andreea says
Am si eu o intrebare la care nu gasesc raspuns nicaieri online; cel putin nu unul clar. Pe un HHD extern se poate face clona a hard-drivelui computerului? Adica, iti poti copia sistemul de operare, alte softuri instalate pe HHD extern sau el este dedicat numai pentru poze, filme, documente? Merci frumos!
Ovidiu says
Un HDD extern poate fi facut bootabil ca oricare altul (creata partitie primary, formatat… etc). Nu uita sa setezi din BIOS sa booteze de pe USB ca prima optiune (fiindca la USB ai conectat HDD-ul extern).
Tehnicdvd says
Mi-au cazut 2 hdd externe WD de 500 GB si 2 TB, al doilea chiar in perioada de garantie! Nu mai am curajul să mai cumpăr așa ceva, sincer aș prefera acum Seagate!
Ovidiu says
Exista si exceptii, depinde si de unde le-ai cumparat. Sa nu fi fost ceva refurbished vandute ca noi?
Cosmin says
Sa fiu sincer ma mir ca lumea nu prefera sa cumpera sau inchiriere un cont de cloud, avand in vedere ca avem viteza de net destul de buna nu ar fi o alternativa rea.
In alta oridine de idei, sper ca la un momendat nu va mai exista stick sau harddisk, sa fie doar una din variante.
burth says
Ok ms am crezut ca imi oferi si alte alternative
Ovidiu says
Daca as fi crezut ca exista alternative rezonabile, le-as fi pus in articol, doar nu le-as tine ascunse…
Mergi cu incredere pe WD. 😉
burth says
Ce imi recomandati pt stocare date ( gen poze si filme ) si rulare de pe hard a filmelor salvate?
Ovidiu says
Western Digital, ai exemplu cu linkuri in articol.
Marius Iancu says
Si o alta intrebare: este dificil sa imi atasez la calculator o intrare usb 3.0? Multumesc
Marius Iancu says
Buna ziua,
Ma tot uit pe forumuri , dar din pacate nu prea inteleg mare lucru. Vreau sa imi cumpar un hdd extern. Rolul lui principal este sa fie conectat la tv-ul Lg 3d smart bla bla cu intrare usb 3.0. Problema e ca la calculator nu am intrare usb 3.0 si ma intereseaza un hdd care si 2.0 sa aibe viteza de transfer date mare. O alta cerinta este sa ruleze filme 3D ( dar cred ca toate hdd-urile o fac). Multumesc
Ovidiu says
Daca aveti TV Smart, sigur aveti intrare USB ca in video de mai jos. Puteti rula filme direct de pe HDD, fara sa mai treceti prin computer. http://www.youtube.com/watch?v=o4vcAcSr7Co
Promotii HDD externe gasiti aici, recomandat WD.
https://solutiipc.ro/cumpar/product/promotii-hard-disk-uri-externe/
Dash says
D-le Ovidiu,
Am primit pe e-mail un mesaj in engleza din care nu am inteles nimic. Eu am nevoie de informatiile cerute prin mesajul de mai sus. Daqca nu se poate, oricum va multumesc si sant nevoit sa caut in continuare pe internet cea ce ma intereseaza.
Ovidiu says
D-le Dash,
Scuze, dar am fost in vacanta de Sarbatori. Nu stiu ce mesaj ati primit pe e-mail, dar nu cred ca a fost la SolutiiPC.
Referitor la intrebarile dumneavoastra:
1- un film DVD are cam 9 GB marime, ca atare pe 1 Tb intra ~110 filme; un film BluRay are ~50 Gb, deci pe 1 Tb intra in jur de 20. Raspunsul e poate ambiguu, dar sunt multi factori de care depinde: algoritm de compresie, lungimea filmului etc.
2- trebuie sa verificati daca TV-ul dvs suporta USB 3.0 (in caz contrar rata de transfer va fi cea USB 2.0, indiferent ce cablu folositi)
3- daca placa video este http://www.nvidia.in/object/product-geforce-gt-520m-in.html inseamna ca are 3D, deci cred ar trebui sa mearga.
Succes!
Dash says
Se pot inregistra pe un HDD extern si filme 3D de pe Internet ? Cate filme se pot inregistra pe un HDD de 1Tb (Western Digital) ? Cineva mi-a spus ca un film 3D ocupa un spatiu de aprox. 30 Gb . Am un Tv. full HD, smart, 3D plus ochelari activi 3D si are 4 prize USB din care numai pe una scrie USB (HDD 5v). Pe celelalte 3 prize scrie numai USB 5v. Daca folosesc un HDD extern cu alimentare proprie la ce priza USB a Tv trebuie sa il cuplez caci toate 4 au o alimentare interna de 5v. E recomandat ca legatura dintre HDD extern si Tv sa se faca cu un cablu USB 3.0 ?. Am folosit un stick cu poze si se vad pozele foarte frumos. Tv e cuplat la PC ca al doilea monitor prin cablu HDMI de la placa video. Placa video nu e 3D ( este nVidia GeForce GT 520). Procesorul e dual-core 3 Ghz, HDD intern e de 500 Gb, Memoria 4 Gb, Sursa 500W. Cu placa video actuala pot reda de pe internet filmele 3D direct la televizor fara sa mai folosesc HDD extern ca sa le inregistrez ? Precizez ca sunt abonat la un site cu filme 3D si pot inregistra filmele legal. Astept raspunsul dvs pe adresa mea de e-mail , multumesc anticipat !
stefan says
Salut,
ceva fara platane ???
catalin says
Am comparat un hdd Verbatin de 500 GB am incercat sa transfer un film (mkv) de peste 7GB si nu mi-a dat voie.Spatiu insuficient.Am incercat cu alt film de peste 5GB si la fel.spatiul este insuficient.Asa ca l-am returnat in aceiasi zi la magazin.Eu vreau sa cumpar un hdd extern pentru a inregistra filme de claritate (BluRay 720p x 264) si apoi sa le vad prin usb la un home cinema.Ce imi recomandati?Va multumesc.
Ovidiu says
Arunca o privire aici: http://bit.ly/1ahh9Hr
Western Digital e recomandat ca marca si are 3 ani garantie, la un pret rezonabil.
Andrei says
Cătălin, motivul pentru care nu poți muta fișierele acelea este din cauza tipului sistemului de fișiere (file system) al hardului extern, care probabil este FAT32 și care nu suportă fișiere mai mari de 4 GB. Tot ce trebuie să faci este să-l convertești în sistem de fișiere NTFS, care suportă dimensiuni nelimitate. Nu mai țin minte sigur dar cred că poți pur și simplu să dai clic dreapta pe drive-ul hdd-ului extern, apoi „formatare” și alegi de acolo „NTFS” și dai să-ți convertească. Oricum, poți căuta pe net pentru detalii exacte.
Agora says
Care mai sunt preturile? Au scazut la HDD-uri in general?