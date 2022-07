Cum cumpar HDD extern (Hard Disk) ieftin, cu pret optim/GB

Reducere 20% la HDD extern WD Elements Portable, 500GB, 2.5″, USB 3.0

Hard diskul este compatibil USB 2.0 si USB 3.0. In plus, vine cu un software de backup (versiunea de test WD SmartWare Pro).

Cu pretul de 0,398 RON/GB, este un chilipir interesant, foarte ieftin.

Capacitatea HDD-ului este de 500 GB, iar rata de transfer maxima este de 5 Gb/sec (valabila pentru interfata USB 3.0, pentru conectarea la USB 2.0 rata de transfer poate scadea simtitor). WD Elements Portable are o viteza de rotatie de 5400 RPM.

Unul dintre componentele cele mai importante ale unui computer este hard disk-ul, fara de care nicio informatie nu poate fi stocata pe termen mai lung (e drept, in ultima perioada au aparut SSD-urile, dar tehnologia e inca la inceput). Cand informatia de stocat se apropie de capacitatea maxima a HDD-ului actual, inseamna ca este timpul sa cumperi un hard disk extern (HDD). Mai nou sunt destul de ieftine, asadar vei plati un pret mic, care te va scapa de spectrul mult mai costisitor al achizitionarii unui computer nou.

Cu siguranta, nu de putine ori ai fost pus in fata situatiei de a avea nevoie de mai mult spatiu pe computerul tau. Fie ca filmele tale preferate au ajuns sa ocupe tot spatiul, fie ca ai o colectie impresionanta de muzica si nu vrei sa o treci pe CD-uri si DVD-uri, spatiul a reprezentat intotdeauna pentru oamenii foarte activi in ceea ce priveste calculatorul.

Inca din antichitate, spatiul de stocare al informatiei a fost o problema. Ba ramaneai fara papirus, ba inca nici nu se inventase. Nu e nevoie sa-ti zic ca istoria se repeta, iar spatiul de stocare este mereu insuficient. Fie ca ai nevoie de date, de filme de poze, de jocuri, de muzica, datorita cresterii claritatii imaginii/sunetului ocupa din ce in ce mai mult. Windows cere din ce in ce in mai mult spatiu, programele au din ce in ce mai multe optiuni, care, ati ghicit, implica un spatiu mai mare pe disc.

Care e solutia, daca informatia e prea multa si spatiul e prea mic?

Solutia este una la fel de mica si simpla: Hardurile externe au aparut tocmai pentru a rezolva nevoile de spatiu. Functioneaza exact ca un stick de memoie, insa viteza de transfer este inzecit mai mare si spatiul pe care il poti folosi pe un Hdd extern este ultra suficient pentru orice pretentios.

Avantajele unui hdd extern

Portabilitatea . Usor de luat, la mare, la munte, la birou, inapoi acasa, la prieteni.

. Usor de luat, la mare, la munte, la birou, inapoi acasa, la prieteni. Compact . De ce sa inscriptionezi sute de dvd-uri cand poti opta pentru un HDD extern? Sa-ti amintesc ce usor e sa cauti ACEL dvd intre 100?

. De ce sa inscriptionezi sute de dvd-uri cand poti opta pentru un HDD extern? Sa-ti amintesc ce usor e sa cauti ACEL dvd intre 100? Capacitate mare de stocare . 500gb+, mergand pana la 16TB.

. 500gb+, mergand pana la 16TB. Elibereaza spatiu din HDD intern, sporind performantele sistemului. Chiar are rost sa tii pozele de vara trecuta pe HDD computerului/laptopului?

Backup . Niciodata nu tine documentele importante pe un singur HDD. Am vazut profesor universitar (la 50 ani+), plangand ca un copil cand a pierdut toate lucrarile.

. Niciodata nu tine documentele importante pe un singur HDD. Am vazut profesor universitar (la 50 ani+), plangand ca un copil cand a pierdut toate lucrarile. Usurinta in utilizare. Daca poti folosi un cablu USB, te descurci. Nu acelasi lucru se poate spune despre un HDD intern

Daca poti folosi un cablu USB, te descurci. Nu acelasi lucru se poate spune despre un HDD intern Economie energie: Nu e pornit decat cand il folosesti, al doilea HDD in PC implica consum suplimentar de energie (trebuie schimbata si sursa cu una superioara)

Caracteristici hard disk extern:

Producator : Western Digital. Lider in domeniu, fiabile, rare probleme de service. Vrei neaparat altceva? Seagate.

: Western Digital. Lider in domeniu, fiabile, rare probleme de service. Vrei neaparat altceva? Seagate. Dimensiune : 2,5 sau 3,5 inch. Un inch (2,54cm) nu reprezinta in general o problema majora de spatiu. Dar daca il plimbi zilnic casa-job si retur, alege varianta portabila.

: 2,5 sau 3,5 inch. Un inch (2,54cm) nu reprezinta in general o problema majora de spatiu. Dar daca il plimbi zilnic casa-job si retur, alege varianta portabila. Alimentare : Alimentare proprie (priza, 220V) sau fara alimentare, ultimele alimentandu-se de la sistem, prin USB

: Alimentare proprie (priza, 220V) sau fara alimentare, ultimele alimentandu-se de la sistem, prin USB Conectare : USB 2.0, USb 3.0, SATA, Firewire

: USB 2.0, USb 3.0, SATA, Firewire RPM : Rotatii pe minut, 5400 sau 7200 in general

: Rotatii pe minut, 5400 sau 7200 in general Cache/buffer: Greu de oferit o explicatie nu prea tehnica, o comparatie usor fortata ar fi RAM-ul unui computer

Cum si ce alegem? Pretul e un factor de luat in seama.

Sunt cateva criterii foarte importante dupa care ar trebui sa alegem un hard extern. Cand te-ai hotarat sa achizitionezi unul, trebuie sa fii atent la :

– Pretul de achizitie. Un astfel de gadget poate insemna o investitie mare. Gasesti Hdd-uri cu preturi cuprinse intre 150 si cateva mii de lei. O solutie de mijloc este o solutie ideala.

– Viteza de transfer. Un criteriu foarte important in achizitia Hdd-ului. Daca ai un volum foarte mare de informatie pe care trebuie sa o transferi, acest detaliu va conta foarte mult.

– Marimea. Conteaza cat este de mare/mic un Hdd, pentru ca, in general, cei care apeleaza la aceasta solutie pentru a-si mari spatiul calculatorului, au nevoie de mobilitate. Un Hdd cu dimensiuni reduse iti poate da mobilitate foarte mare.

Iata un top 5 al Hdd-urilor externe care merita cumparate:

– Western Digital My Book Essential – Un produs redutabil, care iti ofera o capacitate de stocare de 1 TB, in asa fel incat sa iti poti acoperi absolut toate nevoile in materie de spatiu. Ceva mai mare decat Verbatim ( 3.5 inch), vine cu o garantie de 3 ani si cu dimensiuni de 167x50x139 .mm. Acest HDD poate fi achizitionat la pretul de 365 lei.

Vezi mai multe modele si pret actualizat.

– Seagate Slim Portable – Un alt Hdd foarte interesant si compact, Seagate Slim Portable vine la pachet cu un aspect ultra slim care il face foarte usor de purtat peste tot . Capacitatea de 500 GB este suficienta pentru orice utilizator. Pretul acestui HDD este de 253 lei.

– Verbatim Store N Go – Cu un pret de 219 lei, cel mai ieftin hard-disk dintre cele prezentate aici, Verbatim Store N Go ofera un spatiu generos de 500 GB, o viteza de 5400 rotatii pe minut si un format de 2.5 inch. Daca te intereseaza modul in care se prezinta din punct de vedere estetic, acest micut HDD arata foarte bine, iar culoarea neagra si faptul ca este foarte compact il fac un companion excelent care sa sustina toata muzica, filmele si lucrarile tale;

– A Data CH 94 – Un HDD asemanator cu cel de la Verbatim, Adata Ch 94 aduce in plus o garantie mai mare ( 36 luni) si o greutate de doar 172 de grame. Capacitatea sa este de 500 GB iar viteza de lucru este de 5400 Rpm. Pretul este unul modic spre mic, putand fi achizitionat pentru 229 lei.

– Toshiba Stor E partner– Si cei de la Toshiba vin cu o propunere: Store E partner are un design foarte placut, o greutate de doar 160 de grame si o capacitate de 500 Gb. Garantia oferita este de 24 de luni iar pretul nu se ridica mai sus de 279 lei.

In opinia noastra, producatorul recomandat ar fi Western Digital. Modelele nu sunt zgomotoase, sunt fiabile, se intorc rar in service; producatorii sunt buni la ceea ce fac.

Alimentarea: in cazul in care nu sta mult conectat la pc/laptop, fiind folosit doar la back-up sau transfer de informatie, opteaza pentru un model fara alimentare proprie. Scapi de plimbat un cablu, iar perfomantele sistemului nu vor fi afectate de costumul sporit de energie pe termen scurt.

În cazul in care il folosesti pe post de HDD suplimentar, conectat continuu/frecvent la sistem, obligatoriu cu alimentare proprie.

USB 2.0 sau USB 3.0?

USB 3.0 este evident mai rapid, dar numai in cazul in care si sistemul are interfata USB 3.0. Daca sistemul tau nu are mufa USB 3.0, nu are importanta.

Rotatiile pe minut sunt ori 5400 ori 7200 si reprezinta numarul de rotatii fizice /minut ale platanelor in interiorul hard-diskului extern. În cazul in care nu ai USB 3.0, 5400 este suficient, in cazul in care optezi pentru USB 3.0, alege un HDD cu 7200 rpm.

Buffer (memoria volatila a HDD-ului, cu timp de acces mult mai mic, in care tine datele cel mai frecvent accesate)? Cu cat mai mare cu atat mai bine.

Concluzii:

Pentru tinut pe birou, acasa: Western Digital, 3,5″, alimentare proprie, USB 2.0 si 5400 rpm sau USB 3.0 si 7200 rpm

Pentru portabilitate: Western Digital, 2,5″, fara alimentare proprie, USB 2.0 si 5400 rpm sau USB 3.0 si 7200 rpm

