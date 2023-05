Laptopuri ieftine noi – bune pentru oricine

Este de remarcat faptul ca pe piata romaneasca sunt disponibile modele de laptopuri ieftine noi, cu raportul calitate-pret foarte bun chiar si la aceste preturi mici.

Acer Aspire ES1-511-288X este un astfel de laptop. Si acesta are un ecran HD decent, permitand vizionarea la calitate superioara a filmelor si o experienta de navigare de calitate. Procesorul este Intel Dual Core, memoria RAM are 2GB, iar placa video este integrata. Laptopul ofera un spatiu de 500 GB pe hard, asa ca exista suficient loc pentru continut in diferite formate. Laptopul este ideal pentru un utilizator care are nevoie de comunicare, navigare si un dispozitiv portabil pentru fisierele sale multimedia.

Datorita portabilitatii sale si dotarilor care permit utilizarea pentru diferite activitati, laptopul a devenit un dispozitiv indispensabil pentru orice persoana. Fie ca ai nevoie de el pentru lucrul de acasa sau prezentarile de la serviciu, pentru facultate sau pentru gaming, laptopul se poate afla mereu la dispozitia ta. Trebuie sa recunoastem insa ca pentru multi dintre noi bugetul reprezinta un impediment.

Modele asemanatoare la acelasi pret ieftin, sub 1000 RON, mai sunt HP 255 G3 si Lenovo B50-30.

Laptopuri ieftine sub 1500 RON

Un astfel de model este Asus X552CL-SX031D. Laptopul acesta atrage prin dotarile care ii permit sa acopere majoritatea activitatilor urmarite de un utilizator, totul la un pret de doar 1450 de lei. Ecranul HD este destul de generos, oferind o vizibilitate buna pentru lucru, vizionarea de filme sau gaming. Atu-urile laptopului sunt procesorul Intel de 1.8 Ghz, memoria RAM de 4 GB DDR3 si placa video dedicata. Laptopul este prin urmare potrivit pentru un utilizator standard care vrea sa il foloseasca pentru a naviga, lucra si urmari filme sau seriale. Laptopul poate rula la un nivel mediu programe profesionale de tipul pachetului Adobe si jocuri.

Un laptop cu caracteristici asemanatoare si la acelasi pret este oferit si de cei de la Lenovo prin modelul Lenovo Ideapad G5070. Acesta are si el un ecran HD de dimensiuni decente, iar in plus ofera un procesor Intel de 1.9 Ghz. Memoria RAM este tot de 4 GB DDR3, dar in schimb placa video este integrata. Prin urmare, acest lucru este ideal pentru lucru, vizionare de filme, navigare si utilizare zilnica. Modelul nu este tocmai recomandat pentru gameri, intrucat placa grafica este ceva mai slaba.

Modelul low budget care se remarca la Toshiba este Toshiba Satellite L50-B-1FM. Acesta are poate cel mai puternic procesor din categoria sa, integrand un procesor Intel de 2.2 Ghz. Procesorului ii sunt asociate o memorie RAM de 4 GB DDR3 si o placa video integrata. Laptopul se mai distinge fata de celelalte modele printr-un design foarte subtire. Laptopul Toshiba este astfel recomandat celor care isi doresc un model care sa functioneze perfect pe parcursul zilei, sa fie usor de transportat si care sa se descurce decent la majoritatea activitatilor. Laptopul are acelasi pret de 1450 de lei.

Pentru a incheia seria acestui segment de pret mai prezentam modelul HP 250 G3. Acesta are un ecran HD, un procesor de 1.8 Ghz, o memorie de 4 GB si o placa video integrata, fiind asemanator cu cele anterioare si dedicat utilizarii zilnice moderate. Se face remarcat design-ul HP cu marginile rotunjite si un aspect general ergonomic.

Pentru cei care vor sa mearga si mai jos de atat, e bine de stiut ca exista modele si la pret mai mic de 1000 de lei, dar acestea sunt in general laptopuri second hand.

Asadar, laptopurile ieftine noi, low budget, pot oferi pachete decente de dotari, putand face fata majoritatii activitatilor si programelor rulate, uneori chiar si jocurilor mai pretentioase. Caracteristicile acestora sunt asemanatoare, dar fiecare model se remarca printr-un detaliu care il face mai potrivit pentru un tip de activitate principala sau printr-un design care sa atraga un anumit utilizator.