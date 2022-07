Monitoare LCD Second Hand

In cazul in care nu va permiteti un monitor LCD nou sau doriti unul la aceiasi bani insa cu o diagonala puteti opta pentru unul second hand. Trebuie sa stiti insa ca va riscati putin atunci cand cumparati un astfel de monitor. Acesta poate prezenta zgarieturi, pixeli morti sau pete pe display, insa poate fi si in conditii excelente, un aspect pozitiv fiind faptul ca vi se ofera garantie de minim 12 luni.

Cele mai ieftine monitoare LCD la mana a doua costa in jur de 150 lei (fara TVA). Acestea au pana la 17 inch si vi se ofera o garantie de 12 luni insa puteti opta pentru una de 2 ani pentru un adaos la pret de cateva zeci de lei (fara TVA).

Daca 17 inch nu este de ajuns pentru dumneavoastra si doriti un monitor mai mare puteti cumpara unul de 19 inch. Acesta are un pret de ~200 de lei insa il puteti cumpara si in rate. Garantia este la fel ca la produsul de mai sus de 12 luni insa puteti plati pentru a o mari: cateva zeci de lei garantie totala de 2 ani, garantie totala de 3 ani etc. De asemenea daca nu sunteti multumiti de produs il puteti returna in 60 de zile de la achizitionarea acestuia.

In cazul in care doriti sa cumparati un monitor mai mare din punct de vedere al diagonalei, puteti cumpara de pe Citgrup; unul cu diagonala de 24 inch. Acesta este un monitor dedicat in special pentru iubitorii de jocuri si de HD. Acesta are o performanta Full HD 1080p si este foarte rapid, raspunsul video fiind de 2 ms, astfel rezulta imagini de calitate superioara. Contrastul dinamic este de 20.000:1, astfel dispuneti de cat mai multe detalii si imagini cat mai clare. Acesta va ofera posibilitatea de a va conecta cu ajutorul porturilor HDMI si HDCP iar rezolutia maxima este de 1920×1080 WUXGA. Daca doriti sa reduceti consumul de energie puteti folosi optiunea Eco-mode si astfel ii prelungiti durata de viata. Acesta are difuzoarele integrate SRS WOW HD si astfel dispuneti de o calitate a sunetului superioara. Puteti cumpara aceste monitoare pentru 6-700 lei, garantie de 1 an si returnare in maxim 60 de zile.

La extrema cealalta, cel mai scump monitor second hand disponibil, la ora scrierii acestui articol, este Dell U3011 si are o rezolutie incredibila de 30 inch, rezolutia maxima este de 2560 x 1600 iar raportul de aspect de 16:10, datorita acestora dispuneti de imagini clare si de calitate iar multitasking-ul fa fi de exceptie la acest monitor. Acesta dispune de o tehnologie IPS care va permite sa vedeti aceeasi calitate a culorilor din orice unghi. Aveti foarte multe porturi disponibile: HDMI, DisplayPort, DVI-D,USB si cititor de carduri 7 in 1. Acesta are un incredibil timp de raspuns de 7 milisecunde si dispune de peste 1 miliard de culori, astfel acesta va va oferi o alta perspectiva a filmelor, imaginilor chiar si a jocurilor. Bineinteles ca ar mai fi multe de zis despre acest monitor insa trebuie sa prezentam si pretul. Acesta poate fi cumparat pentru pretul de 1900 lei (fara TVA).

Asadar, recomandam monitoarele LCD second hand tuturor celor care nu dispun de foarte multi bani pentru cumpararea unuia nou sau doresc ceva mai bun la un pret cat mai mic.