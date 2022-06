Nothing Phone – lansarea primului smartphone al companiei Nothing

Cu toate ca nu are o vasta experienta compania Nothing a reusit sa impresioneze publicul tinta cu ajutorul dispozitivelor inteligente lansate pana in momentul de fata. Nivelul ridicat de inovatie pe care l-au adus produsele lansate pana in momentul de fata de catre aceasta firma care se afla la inceput de drum dar si eleganta si simplitatea cu care acestea se utilizeaza sunt cateva dintre complimentele pe care le-au primit produsele realizate de catre compania Nothing. Lansarea primului smartphone din istoria acestui brand este urmatorul pas pe care il vor face specialistii care lucreaza in cadrul acestei prestigioase companii. Se apropie lansarea primului smartphone produs de catre compania Nothing. Aceasta lansare urmeaza sa aiba loc in perioada imediat urmatoare.

Pana in momentul in care va fi anuntata oficial data lansarii iata care sunt cateva dintre cele mai importante detalii pe care trebuie sa le cunosti despre Nothing Phone:

• Carcasa telefonului va fi realizata dintr-un material 100% transparent pentru ca utilizatorii telefonului sa poata vedea toate mecanismele aflate in componenta acestuia. Este o abordare prin care se doreste ca, clientii sa inteleaga mai bine ce inseamna cu adevarat utilizarea unui smartphone.

• Aluminiul reciclat este unul dintre materialele utilizate in realizarea acestui tip de telefon inteligent. Cadrul acestuia va fi realizat din acest material. Pentru ca dimensiunea ecranului sa fie cat mai mare va fi utilizata o rama extrem de subtire.

• Sistemul de operare Android cu Ul-ul Nothing va fi sistemul de operare care va fi prezent pe primul model de smartphone lansat de catre aceasta firma. Nivelul de securitate extrem de ridicat, viteza de incarcare a aplicatiilor dar si simplitatea cu care poate fi utilizat telefonul mobil sunt doar cateva dintre caracteristicile acestui sistem de operare.

• Snapdragon 7 Gen 1 este modelul de procesor despre care se crede ca va fi utilizat de catre acest model de telefon mobil. De asemenea, tot neoficial, se spune ca Nothing Phone va fi prevazut cu 8 GB RAM si 128 GB spatiu de stocare.

Cu toate ca este primul model de smartphone pe care compania il va lansa se doreste ca acesta sa fie perceput ca fiind un model care ofera o calitate superioara. Avand in vedere informatiile aflate pana in momentul de fata se poate trage concluzia ca acesta este adresat persoanelor care doresc utilizarea unui telefon mobil inteligent care ofera caracteristicile unui telefon mobil aflat in categoria medie a telefoanelor inteligente. De asemenea, trebuie mentionat faptul ca pretul de comercializare va fi accesibil oricarei persoane care doreste utilizarea unui smartphone de ultima generatie.