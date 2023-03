Stick-ul USB cu criptare hardware IronKey VP50

Kingston, unul dintre cei mai importanti producatori de stick-uri USB a lansat un nou model de stick. Este vorba despre modelul IronKey VP50. Acest model de stick USB este cu criptare hardware AES pe 26biti in modul XTS si este prevazut cu certificare FIPS 197. La fel ca si precedentele modele si acest model de USB stick este un model care se doreste a fi unul premium. Avand in vedere aceasta dorinta este clar ca specificatiile oferite de catre acest model sunt la un nivel foarte inalt.

Principalele caracterisitici oferite de catre IronKey VP50

Exista o serie de motive pentru care acest model de stick USB este considerat unul dintre cele mai eficiente modele de stick USB lansate pana in momentul de fata. Printre cele mai importante caracteristici pe care le ofera acest model se afla urmatoarele:

• Oferă cea mai buna criptare hardware pentru ca datele stocate in cadrul stick-ului USB sa fie mentinute in siguranta indiferent de cat de mult s-ar chinui cineva sa le fure. Acesta este cel mai important avantaj oferit de catre utilizarea acestui model de stick USB.

• Posibilitatea de a putea seta o parola foarte complexa. Acest model de stick USB ofera posibilitatea ca persoana care il utilizeaza sa poata seta o parola care sa fie compusa dintr-o fraza care la randul ei poate fi compusa din cuvinte intre care sa existe spatiu, numere, semne de punctuatie, etc. Prin setarea unei astfel de parole creste extrem de mult nivelul de siguranta oferit de catre stick-ul USB.

• Posibilitatea de a putea seta modul ” Read Only ”. Prin intermediul acestei setari cel care utilizeaza stick-ul se asigura ca informatiile stocate in cadrul acestuia nu vor ajunge la persoane rau intentionate.

• Asistenta tehnica gratuita. Este un detaliu important avand in vedere ca nu toate persoanele care achizitioneaza un astfel de model vor sti cum sa il utilizeze pentru a se putea bucura de toate avantajele oferite. De asemenea, trebuie mentionat faptul ca acest model de stick USB are o perioada de garantie care se intinde pe 5 ani de zile.

Modalitatea in care sunt protejate datele aflate pe un stick USB trebuie sa fie cel mai important aspect avut in vedere atat de catre producatori cat si de catre persoanele care le achizitioneaza. Analizand din acest punct de vedere modelul IronKey VP50 este unul dintre tipurile care ofera siguranta necesara pentru a putea stoca date extrem de delicate.