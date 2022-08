Esti in cautarea unui cadou special pentru un prieten sau o persoana draga, ai nevoie sa achizitionezi o tableta noua pentru copilul tau sau chiar pentru tine? Esti in cautare si nu stii exact ce vrei sau dupa ce sa te uiti? Ai nevoie de informatii pentru acest lucru? Nu te panica. Tableta Samsung Galaxy Tab S6 Lite iti vine in ajutor, fiind exact ceea ce cauti.

Iti voi descrie putin aceasta tableta in a-ti usura munca si in a vedea ca acesta tableta este cadoul perfect atat pentru tine cat si pentru persoanele dragi din viata ta. Iata cateva informatii care, sper eu ca te vor ajuta:

Tableta Samsung Galaxy Tab S6 Lite are ecran TFT de 10,4 cu rezolutie 2000×1200 pixeli, aspect 5:3, 224 ppi, raport display / corp de 81,6%, suport pentru stylus. Tableta are o memorie de 4 GB RAM si 64 GB stocare, slot dedicat pentru cardurile microSD si procesor Exynos 9611 dezvoltat pe 10nm. Sistemul de operare al acestui model este Android 10.

Este o tableta premium, foarte placuta ca aspect, finuta si eleganta. Este usoara iar butoanele sunt de foarte buna calitate. Are o conectivitate 4G sau Wi-Fi only, Wi-Fi ac, bluetooth 5.0, USB Type-C, Jack de 3,5 mm, difuzoare stereo tunate de AKG, localizare prin A-GPS, GLONASS, BDS si GALILEO, fara NFC, fara cititor de amprenta, dar cu recunoastere faciala.

Nu esti inca convins ca trebuie sa achizitionezi aceasta tableta, nu-i nimic, inca nu am terminat. Tableta Samsung Galaxy Tab S6 Lite detine o baterie de 7040 mAh cu incarcare de 15W. Este de o greutate de 467 de grame si o dimensiune de 244,5×154,3×7 mm. Nu ma opresc insa aici, iti mai spun ca aceasta tableta superba are o camera foto si video de 8 Megapixeli de tip wide cu dimensiune a pixelului de 1,12 microni, filmeaza la 1080p cu 30 fps, fara LED flash. Este mai mult decat decenta, pot spune, pentru scanat documente, teme si alte lucruri.

Toate aceste dotari fac ca functionarea tabletei sa fie una placuta si usoara. Culorile si difuzoarele sunt de o foarte buna claritate care face ca vizionarea sa fie una spectaculoasa, iar sunetele sa fie perfecte.

Un aspect important pe care doresc sa ti-l comunic este acela ca este o tableta creata pentru scoala, deschide in timp util atat aplicatiile cat si fisierele de care ai nevoie astfel incat munca ta sa fie una placuta si usoara, fara a-ti dat batai de cap. Inca un aspect important care cred eu ca te-ar interesa, este faptul ca te poti bucura pe durata intregii zile de ciclul de viata indelung al bateriei. Stim cu totii ce inseamna o zi intensa de scoala cu o gramada de teme, dar stai fara grija, tableta Samsung Galaxy Tab S6 Lite rezista incarcata pe tot parcursul zilei, astfel ca rezultatul va fi unul satisfacator.

Nu mai sta pe ganduri, achizitioneaza aceasta minunata tableta si vei face fericita cu siguranta persoana careia o daruiesti.