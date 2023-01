Televizor LED Orion HD Smart

Desi nu este unul dintre cei mai mari producatori de televizoare smart, Orion reuseste sa se impuna pe aceasta piata aducand televizoare de cea mai buna calitate, la preturi mici.

Televizoarele create de cei de la Orion sunt aparate Low Budget care, in ciuda dimensiunilor reduse si a pretului mic, ofera cateva functii impresionante, care te pot convinge sa le cumperi.

Televizor LED Orion, HD, T 16D LED

Lansat in 2013, LED Orion, 41 cm, HD, T 16D LED dispune de o tehnologie a imaginii de tip LED, ceea ce ofera o experienta unica in ceea ce priveste culorile. Practic, fiecare culoare este mult mai bine conturata si reuseste sa impresioneze prin calitate.

Sistemul audio nu este unul impresionant, insa este suficient de bun pentru a urmari emisiunea preferata sau filmul preferat la o calitate foarte buna. Acesta dispune de o iesire cu boxe stereo si de un egalizator prin care poti regla calitatea sunetului.

Evident, cel mai important aspect cand vine vorba despre un televizor este partea video. Ecranul nu impresioneaza prin marime, avand doar 41 de centimentri, insa impresioneaza prin calitate. Imaginea beneficiaza de o calitate HD iar aspectul ei este unul standard, de 16:9 . Rezolutia este foarte buna pentru dimensiunile televizorului, ridicandu-se la 1366 x 768.

Conectarea la mediul extern conteaza si ea foarte mult, chiar daca este vorba despre un televizor low budget. Din acest motiv, dispune de conexiuni de tip HDMI si SCART, dar mai dispne si de o conexiune USB, in asa fel incat sa poti conecta un stick USB cu usurinta sau sa te poti folosi de televizor pentru a incarca diverse gadgeturi precum telefoane, aparate foto sau tablete.

Receptia si transmisia de imagine se face printr-un tuner digital de tip DVB – T MPEG4, DVB – C MPEG4.

Daca te astepti la caracteristici speciale, acest televizor nu are foarte multe, insa dispune totusi de PVR ready.

Cui i se adreseaza televizorul?

Acest televizor este ideal pentru dormitor, pentru o camera mica sau chiar pentru bucatarie, oferind dimensiuni reduse si o calitate de exceptie a imaginilor. Fiind mic, este si foarte mobil, motiv pentru care poate fi mutat cu usurinta dintr-un loc in altul.

De asemenea, televizorul este ideal si pentru cei care vor sa il foloseasca pe post de monitor pentru calculator, pentru a putea viziona filme la o calitate mult mai buna.

Per total, televizorul LED Orion, 41 cm, HD, T 16D LED este o alegere excelenta daca iti doresti acces la emisiunile preferate, insa bugetul sau spatiul nu iti permit un televizor mai mare, reusind sa acopere cu succes toate necesitatile clasice pe care le-ar putea oferi un televizor.

Televizor LED Orion, 71 cm, HD, T 28D/LED

Acest televizor LED de la Orion este dedicat celor care isi doresc un televizor suficient de mare pentru a vedea imagini de cea mai buna calitate, pentru a beneficia de sunet clar si puternic, dar care nu au foarte multe pretentii in ceea ce priveste functiile oferite. Televizorul este simplu, are un aspect elegant si este foarte usor, cele 5.5 kg recomandandu-l pentru orice persoana ce isi doreste mobilitate. Daca te-ai astepta la functii modeste datorita pretului pe care il platesti pe el, poti sa fii foarte uimit dupa ce arunci o privire pe specificatii.

Ecranul sau are 71 de cm in diagonala, ceea ce este suficient de mare pentru a viziona atat emisiunile TV cat si fisierele media la cea mai buna calitate. Desi nu prezinta tehnologii precum cea de smart TV sau 3D, televizorul reuseste sa uimeasca prin calitatea imaginii, care este HD si ofera un timp de raspuns de 5 ms. Rezolutia este si ea suficient de mare, ridicandu-se la 1365 x 768 iar caracteristicile superioare precum Contrastul inalt reusesc sa faca din televizorul celor de la Orion o achizitie cu adevarat inteligenta.

Nici sunetul nu este de proasta calitate, ba chiar putem spune ca este superior datorita sistemului audio Nicam A2 Stereo, care se ridica la un nivel foarte inalt atat in filme cat si in jocuri sau muzica. Chiar daca nu este extrem de puternic, cu siguranta pentru o camera mica, este suficient.

Televizorul ofera functii de ultima generatie si cand vine vorba de conectori. Desi nu dispune de foarte multi, acesta ofera strictul necesar, constand in 2 porturi HDMI, 1 intrare Scart si o intrare USB pentru rularea fisierelor media direct de pe stickul de memorie sau pentru conectarea cu alte gadgeturi.

In cazul in care doresti sa vizualizezi fisierele media direct de pe stick, poti face asta cu ajutorul playerului multimedia integrat, care este foarte rapid si intuibil si reuseste sa te ajute pentru o experienta deosebita in orele de relaxare in fata televizorului.

Cu un pret foarte mic in comparatie cu televizoarele de aceleasi dimensiuni ale concurentei, acest televizor este fara doar si poate una dintre cele mai bune alegeri pe care o poti face in cazul in care vrei o solutie modesta dar de foarte buna calitate si nu vrei sa investesti foarte multi bani in acest scop.

Televizor LED Smart Orion, 56 cm, Full HD, T 22D/PIF/LED/SMART

Desi nu sunt foarte populare, televizoarele produse de cei de la Orion ofera numeroase beneficii utilizatorilor. In primul rand, cel care sare in ochi este pretul, care este mult mai mic decat pretul televizoarelor produse de companii mult mai mari.

Daca te-ai astepta ca in ceea ce priveste calitatea, aceasta sa fie mai slaba, acest lucru nu se intampla, Orion oferind aproape toate functiile pe care le are un televizor al companiilor mari, insa pentru un pret de 2-3 ori mai mic.

Acest model, spre exemplu, beneficiaza de o tehnologie LED, este produs in 2013 si este Smart TV, ceea ce iti va permite sa navighezi pe internet, sa fii conectat pe retelele de socializare si sa vezi ultimele videoclipuri de pe youtube.

Aspectul este simplu si elegant. Desi nu este foarte mare, avand doar 56 de centimetri in diagonala, ofera mobilitate foarte mare si o eleganta data de finetea cu care este construit si de culoarea neagra, care se potriveste in aproape orice incapere.

Calitatea video ridica standardele televizorului, deoarece ofera o imagine full HD, o luminozitate de 300 cd/mp si un timp de raspuns de 5 ms.

Rezolutia este suficient de mare, mai ales daca tinem cont de marimea televizorului, cei 1920 x 1080 pixeli asigurand o imagine deosebita, fie ca este vorba de urmarirea filmelor, vizionarea pozelor sau urmarirea emisiunilor prefertate.

O imagine de calitate trebuie sa fie completata de yb sybet de calitate iar acest lucru se intampla. Chiar daca sunetul nu iese in evidenta, acesta ofera claritate si putere in asa fel incat experienta sa fie completa.

Conectarea la mediul extern se face prin mai multe porturi. In primul rand, televizorul dispune de conexiuni de retea precum Wireless si RJ45, insa beneficiaza si de 2 porturi HDMI, o intrare SCART si 2 intrari USB care iti permit sa vizionezi filme, poze sau sa asculti muzica direct de pe stickul de memorie.

Playerul multimedia instalat te va lasa sa faci toate aceste lucruri foarte rapid, fara sa te mai stresezi in legatura cu modul in care poti sa vizionezi filmele, spre exemplu.

Pe langa caracteristicile de mai sus, televizorul ORION dispune si de cateva caracteristici speciale, printre care se remarca Viewster, meniul Multilingual sau teletextul cu 1000 de pagini.

Per total, televizorul ORION este dedicat celor care isi doresc un smart TV ieftin si de calitate, care sa raspunda cu succes functiilor dorite de utilizator si sa ofere imagini si sunet de cea mai buna calitate.

Televizor LED Orion, 71 cm, HD, T 28D LED

Nu toata lumea isi doreste un televizor urias, care sa indeplineasca toate functiile de pe lume si care sa faca atat de multe lucruri incat sa te incurci in ele. Multi oameni isi doresc un simplu televizor, precum LED Orion, 71 cm, HD, T 28D LED la care sa isi urmareasca emisiunea preferata, care sa ofere imagini si culori de calitate si care sa ofere posibilitatea vizionarii unui film, din cand in cand.

Acest televizor de la Orion se incadreaza exact in aceasta categorie. Cu un pret mediu, un ecran nici prea mic, nici prea mare, o constructie eleganta si calitate in tot ceea ce inseamna functii, acesta este dedicat celor cu buget redus si celor care vor in primul rand un televizor, in detrimentul unui cinematograf in propria casa.

Lansat in 2013, televizorul prezinta o tehnologie LED, care reuseste sa ofere imagini bine conturate si o calitate extraordinara din punct de vedere video. Ecranul de 71 de centimetri in diagonala este suficient de mare pentru a putea oferi experiente deosebite in filme, jocuri sau emisiuni tv si reuseste sa aduca si tehnologii de ultima generatie. Calitatea imaginii este HD, rezolutia pe care o ofera este de 1365 x 768 pixeli iar luminozitatea este de 400 cd/mp. Pentru ca imaginea sa fie completa, aceasta beneficiaza de un contrast de clasa inalta si de un timp de raspuns de doar 5. ms.

Nici sunetul nu se lasa mai prejos, cu toate ca nu iese foarte mult in evidenta. Acesta este clar si puternic datorita sistemului audio stereo Nicam care este montat pe televizor.

In ceea ce priveste modurile de conectare, Orion 28D beneficiaza de strictul necesar. Aici putem sa enumeram 2 porturi HDMI, un port Scart si o intrare USB 2.0. Intrarea USB ofera o flexibilitate deosebita, inclusiv urmarirea fisierelor media direct de pe un stick de memorie. Acest lucru se poate face datorita playerului multimedia integrat, care poate sa ruleze cu usurinta orice fisier, direct pe televizor.

Cu cele 5.5 kg pe care le are, televizorul creat de cei de la Orion reuseste sa ofere si o flexibilitate deosebita. De asemenea, aduce si cateva caracteristici speciale, printre care putem aminti un meniu OSD, teletext cu 1000 de pagini sau tehnologia 3D Comb Filter.

Per total, televizorul LED Orion, 71 cm, HD, T 28D LEDeste o alegere inteleapta pentru cei care isi doresc un ecran mediu spre mare, o calitate a imaginii HD si un pret care sa nu necesite un buget extraordinar de mare.

Televizor LED Smart Orion, 61 cm, HD, T 24D/LED/SMART

Din aceasta categorie face parte si acest Orion Smart care a fost lansat in anul 2013 si prezinta un design extrem de reusit si de elegant. Practic, ecranul de 61 cm, greutatea de doar 5 kg si dimensiunile generoase, fac din el o optiune serioasa pentru aproape orice camera.

In ceea ce priveste partea hardware si functiile, televizorul celor de la Orion nu dezamageste. Daca partea audio este foarte simpla, neiesind cu ceva in evidenta, partea video este deosebita. Aceasta prezinta o imagine HD, luminozitate foarte bune de 300 cd/mp si un timp de raspuns de doar 5 ms. Daca mai punem si rezolutia de 1366 x 768 care se adauga ecranului de 61 de cm si tehnologia LED pe care se bazeaza constructia televizorului, putem spune ca este un gadget cu adevarat reusit.

Televizorul nu duce lipsa nici de conectare cu mediul extern. Spre exemplu, in ceea ce priveste conexiunea de retea, dispune de un Wireless gata pregatit pentru functionare si de RJ45. De asemenea, dispune de conexiuni HDMI, SCART si doua porturi USB 2.0 care iti vor permite sa conectezi aproape orice gadget la televizor, pentru a rula la calitate maxima orice fisier multimedia.

Fisierele multimedia se pot rula foarte rapid, datorita playerului incorporat care este foarte simplu de utilizat si foarte intuibil.

Faptul ca este Smart TV aduce cateva functii pe care le poti gasi doar la televizoare de ultima generatie. Practic, poti sa navighezi pe facebook fara niciun fel de problema, poti vorbi pe Skype cu prietenii si familia sau poti sa vezi videoclipurile preferate de pe Youtube la o calitate deosebita. Pe langa acestea, mai beneficiaza si de cateva caracteristici speciale, cum ar fi Accuweather, Daily Motion sau un Browser web care te ajuta sa navighezi fara probleme pe internet si sa ai o experienta deosebita.

Smart TV-ul Orion este dedicat celor care isi doresc un televizor deosebit, care sa poata face fata cu succes oricarei provocari de ultima generatie, dar care sa nu coste foarte mult si sa permita achizitia la un buget mediu spre redus. Practic, este un televizor excelent privind raportul dintre calitate/pret si se potriveste cu succes in orice locuinta.