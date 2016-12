Tumblr si Pinterest ataca suprematia Facebook

In urma ultimelor rapoarte publicate de Globalwebindex in trimestrul trei al anului 2014, pe un esantion reprezentativ pentru aproximativ 90% din populatia consumatoare de internet la nivel mondial (41.823 adulti), a rezultat ca in ultimile 6 luni Tumblr a avut o crestere a numarului de utilizatori cu 120%, cu 9 procente mai mult decat cea a Pinterest (crestere cu 111%).

Comparand cu 6% al Facebook, in aceeasi perioada, nu putem sa nu ne gandim la extinctia relativ brusca a dinozaurilor Jurasicului. Lasand la o parte numarul de utilizatori inscrisi pe reteaua sociala (inca) numarul unu, ceea ce pare mai ingrijorator pentru Zuckerberg si ai lui, este faptul ca utilizatorii de Facebook au devenit mult mai pasivi; daca la inceputul lui 2014 procentul de utilizatori activi era in jur de 66%, la sfarsitul trimestrului trei acesta scazuse sub 50%, ceea ce suna deja dramatic daca il coroboram cu cresterea celorlalte retele.

Inca o veste trista primeste Facebook prin rezultatele demografice, care arata ca este singura retea sociala care a avut o scadere a utilizarii in segmentul de varsta 16-24 ani. Asta e cel mai grav, fiindca majoritatea adolescentilor au declarat Facebook ca fiind o retea „plictisitoare”. In momentul in care un produs nu mai este perceput de piata ca fiind „cool”, e semn ca e pe o panta abrupt descendenta, mai ales avand competitori precum Tumblr sau Instagram (ambele cu o baza de date a userilor cu 70% intre 16 si 34 de ani).

Este clar ca Facebook ramane, pentru moment si de departe, cea mai mare retea de socializare, dar trendurile sunt in general vestitorii viitoarelor configuratii ale podiumului. Pentru cine are afaceri care targeteaza segmentul demografic sub 35 de ani, e indicat sa diversifice platformele de social media pe care e prezent; lupii tineri au prins deja gustul sangelui.