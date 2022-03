Alegerea unui smartphone potrivit pentru tine

Cu atat de multe brand-uri si modele de telefoane inteligente pe piata, este cu adevarat greu sa ne alegem unul potrivit, mai ales ca unele dintre acestea sunt aproape identice in ceea ce priveste performantele, configuratiile si pretul. Este asadar nevoie de o analiza detaliata a modelelor pe care le putem considera potrivite si dintre care putem alege.

In alegerea unui spartphone potrivit pentru noi, trebuie sa luam asadar in considerare atat aspecte de baza cat si unele care de la caz la caz, pot fi omise. Iata astfel cateva dintre acestea:

• In primul rand, sa ne gandim de ce buget dispunem pentru o astfel de achizitie. In acest fel, putem selecta, dintr-un magazin sau mai multe surse, modele de telefoane ce se incadreaza in acel buget. Este bine sa incercam sa urmarim mai ales modelele care exista la reducere si au de fapt preturi mai mari sau cele pentru care putem obtine si alte oferte speciale. Astfel, vom face o afacere si mai buna.

• Stabilind bugetul, este bine sa ne gandim ce brand am prefera. Daca vrem sa le si atragem atentia celorlalti cu ceea ce purtam, ce utilizam si ce prefaram, trebuie sa ne gandim si la acest aspect. Cu totii poate ca ne-am dori un model de top si de la cei mai cunoscuti producatori doar pentru ca ceilalti sa vada ca il avem dar nu si pentru ca ar fi ceea ce avem nevoie cu adevarat si totodata, preturile mari ale acestora ne impiedica sa ni le putem permite.

• Sarcinile pentru care am avea nevoie de un anumit smartphone. De exemplu ce aplicatii am putea utiliza in mod constant, pentru munca sau in restul timpului. Trebuie asadar sa stim daca telefonul pe care dorim sa-l cumparam le poate rula fara probleme. Este important de asemenea sa luam in calcul si faptul ca pe masura ce o aplicatie va fi imbunatatita si cerintele de sistem ale acesteia vor creste asa ca cel mai bine ar fi sa alegem un telefon cu o configuratie mai buna decat ceea ce am avea nevoie in prezent.

• Usurinta de a accesa orice aplicatie si functie a acestuia, de a-l seta asa cum ne dorim. Vrem cu totii ca telefonul sa functioneze asa cum ne dorim iar in acest sens, unii producatori se gandesc la asta, dar nu toti. Pentru afla cat mai multe informatii despre ceea ce am vrea sa cumparam, putem urmari review-uri realizate de persoane cu mai multa experienta care sa ne ajute sa ne decidem mult ma usor.

• Durata de viata a telefonului in sine, in ceea ce priveste componentele hardware precum si autonomia si durata de viata a bateriei sunt si ele importante. Putem lua cu noi o baterie externa insa si incarcarea continua poate afecta mult mai reprede sanatatea bateriei telefonului. Exista telefoane care au baterii mari dar care nu au o autonomie foarte mare. Nu trebuie asadar sa facem greseala de a alege un astfel de telefon

Pe langa aceste aspecte exista si multe altele pe care le putem lua in calcul si care ne vor ajuta sa obtine un dispozitiv potrivit pentru noi, care insa tin de aspecte subiective.