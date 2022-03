AMD detroneaza Intel – moment istoric

„AMD valorează mai mult decât Intel” nu este un titlu pe care ne așteptam să-l scriem vreodata dar iată-ne aici. Poate cel mai important motiv in aceasta inversare este că AMD a postat rezultate mai bune de ceva timp, în ciuda faptului că aceste rezultate sunt mai mici decât cele ale Intel (din cauza discrepanței lor de anvergura). AMD a încheiat anul 2021 cu o creștere de 68 la sută a veniturilor de la an la an, în timp ce Intel a sporit veniturile doar anul trecut doar cu un procent, deși a câștigat venituri record.

