Calculator second hand – De ce-ar fi avantajoasa cumpararea lui?

Preturile unor calculatoare noi difera foarte mult de la o configuratie la alta, in functie de performantele de care sunt capabile. Criza economica a adus cu sine o crestere a preturilor care a facut ca unele produse sa devina greu accesibile publicului larg, drept pentru care directia s-a schimbat pe un alt segment, mai ieftin, mai convenabil, care sa fie acceptabil si usor de asimilat pentru bugetele de cheltuieli. Segmentul second hand a cunoscut o crestere impresionanta in foarte multe domenii, cel al calculatoarelor facand parte dintre ele.

Avantajele cumpararii unui calculator second hand

Avantajele sunt multiple, desigur ca sunt si dezavantaje, insa pentru inceput vom analiza cateva dintre aspectele pozitive ale unei asemenea achizitii.

1 – Pentru ca vorbeam de probleme financiare si de costuri, pretul este cel care iese primul in evidenta. Un computer second hand va fi cu mult mai ieftin decat unul nou, in foarte multe cazuri preturile fiind undeva pe la jumatate fata de cel al unuia nou. Ceea ce face ca tentatia sa fie suficient de mare, luand in considerare o asemenea economie.

2 – In cazul cumpararii unor sisteme de calcul second hand, majoritatea produselor expuse spre vanzare provin de la branduri consacrate. Aceasta inseamna ca un astfel de calculator va fi foarte bine alcatuit, beneficiind de profesionalismul marilor producatori la nivel mondial. Chiar daca nu este nou, cu o configuratie de ultima ora, va rula foarte bine, avand asigurare ca piesele sunt compatibile si alese in asa fel incat sa asigura o functionare buna.

3 – Pentru astfel de produse, cel mai adesea se gasesc promotii reprezentate prin pachete formate din mai multe sh-uri. Acestea au menirea de a incuraja cumpararea lor, preturile daca ar fi achizitionate separat fiind mai mare, in acest fel cumparatorul beneficiind spre exemplu de o unitate centrala, un monitor si o imprimanta cuprinse intr-un pachet. Bineinteles ca este un avantaj aici, care sa concretizeaza in asigurarea celor necesare pentru un birou de lucru, cu niste costuri mult mai mici.

Dezavantajele achizitionarii unui computer second hand

Dintre dezavantaje mentionam lipsa pieselor de schimb din magazinele cu produse noi, deoarece specificatiile tehnice nu mai corespund sistemelor actuale. Insa acest dezavantaj se poate transforma in avantaj pentru ca in cadrul magazinelor online, in care puteti gasi un calculator second hand sau pe forumuri de specialitate, se pot gasi piese de schimb la preturi foarte mici. De aici deducem ca si in cazul unor evenimente neplacute, putem iesi in avantaj cu niste costuri mai mici la inlocuire.