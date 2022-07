Carti electronice – preturi, beneficii si sfaturi

Cartile electronice incep sa isi faca din ce in ce mai tare simtita prezenta in viata noastra. E normal, cu atatea dispozitive care le pot citi si care devin din ce in ce mai ieftine, acestea sunt o metoda de lectura ieftina, la indemana si usoara. Ca orice alt produs existent pe piata lumii, cartile electronice au parti bune, dar si parti mai putin bune. Pentru utilizarea lor exista sfaturi, pe care utilizatorul lor ar trebui sa le ia in considerare.

Care sunt beneficiile utilizarii unei carti electronice?

Costul. Neavand un pret pentru tipar si pentru hartie, cartile electronice ar trebui sa fie, cel putin teoretic, mult mai ieftine decat cele fizice. Practic, pretul platit este doar pentru efortul intelectual pe care l-a platit scriitorul. Exista si foarte multe carti electronice pe carele puteti gasi absolut gratuit in mediul online;

Ecologia. Apeland la cartile electronice, vei proteja natura. Te-ai gandit vreodata cati copaci au fost taiati pentru ca tu sa citesti toate cartile pe care le-ai citit in viata. Cu siguranta, au fost multi. O data cu aparitia cartilor electronice, aceasta problema dispare, incet, incet. Oamenii incep sa renunte la hartie in favoarea electronicelor care le pot oferi mult mai multe informatii intr-un timp mult mai scurt;

Rapiditate. In momentul in care te hotarasti sa achizitionezi o carte, o descarci cu un simplu click la tine pe laptop, tableta sau ebook reader si povestea dorita poate sa inceapa. In felul acesta economisesti timp pe care l-ai pierde cu o comanda fizica sau intr-o librarie fizica;

Comoditatea. Cu ajutorul Ebook Readerelor, poti transporta mii de carti intr-un dispozitiv foarte mic pe care il poti lua cu tine peste tot. Poti sa uiti de volumele groase, cu greutate mai mare de 1 kg, care nu te lasa sa le citesti in metrou sau in salile de asteptare. Cartile electronice pot fi folosite oriunde si oricand. Chef de citit sa fie.

Sfaturi pentru utilizarea cartilor electronice:

– Incercati sa cititi cartile pe dispozitive speciale pentru asta ( Ebook Reader ) – Un ebook Reader are aspect identic cu pagina unei carti, motiv pentru care nu iti va distruge vederea. In momentul in care cititi o carte electronica pe laptop, telefon sau tableta, experienta nu mai este aceeasi, iar daca citesti foarte mult sunt sanse mari ca in timp sa ti se inrautateasca vederea sau sa obosesti mai repede;

– Cumparati carti originale – intr-adevar, online-ul e plin de variante gratuite ale cartilor tale preferate, insa o carte achizitionata cu bani, il va face pe scriitorul care a conceput-o sa isi continue munca. Atata vreme cat vanzarea cartilor clasice scade, cartile electronice trebuie sa inlocuiasca sursa de venit a scriitorilor;

– Nu renuntati definitiv la cartile clasice – Oricat de puternica ar fi experienta unei carti electronice, o carte clasica are partea ei de frumusete, iar aceasta parte este mare. Nu renuntati la rasfoit si in niciun caz in detrimentul cartilor citite pe Laptop. Timpul petrecut in fata laptopului sau a calculatorului poate fi foarte daunator pentru corpul vostru.

Per total, cartile electronice sunt un element esential al societatii noastre, care a reusit sa fie implementat foarte bine si are un impact cultural foarte puternic.