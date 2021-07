Cum obtii un credit nebancar online pentru vacanta

Atunci cand isi doresc bani rapid pentru o vacanta, fara multe acte si batai de cap, romanii cerceteaza obtinerea unui credit de la o institutie nebancara . Avantajele acestor credite IFN sunt unele foarte mari si se bazeaza in special pe usurinta acordarii, atat in ceea ce priveste timpul redus, cat si volumul de acte necesar.

Credit fara adeverinta de salariu

In cazul in care anumite persoane s-au hotarat sa mearga in vacanta, dar nu dispun de banii necesari, pot apela la aceasta solutie: solicitarea unui credit fara adeverinta de salariu. Urmatorul pas va fi acela de a se documenta in privinta institutiilor de acest gen si de a o alege pe aceea care pare cea mai apropiata de nevoile lor.

Accesarea unui credit nebancar implica un numar minim de documente, rapiditatea obtinerii banilor, posibilitatea obtinerii sumelor online, fara a face nicio vizita la institutia in cauza. Clientii completeaza un formular online, discuta telefonic cu reprezentantii institutiilor sau prin intermediul postei electronice.

In general, societatile IFN acorda sume cuprinse intre 100 si 4000 de lei, fara a solicita o adeverinta de salariu, dupa cum s-a mentionat, iar accesarea produselor se face exclusiv pe internet. Perioada de creditare este cuprinsa intre o luna si cinci ani. Dobanzile variaza foarte mult in cazul creditelor rapide, putand ajunge pana la 200%.

Care sunt conditiile de acordare

Pentru accesarea unui astfel de imprumut, Institutiile Financiare Nebancare pot pune cateva conditii, precum:

varsta minima de 18 ani;

adresa de domiciliu sa fie pe teritoriul Romaniei;

un numar de telefon mobil si/sau o adresa de e-mail personala;

codul numeric personal

La acestea se mai adauga si conditiile fiecarei societati in parte, precum un venit fix de minim 300 de lei pe luna sau dovada veniturilor.

Aprobarea se face in cateva ore

Unul dintre avantajele majore ale creditelor IFN este timpul. Din momentul aplicarii si pana la obtinerea sumelor vor trece cateva ore, ceea ce poate fi o adevarata usurare, in cazul in care se stabileste plecarea la mare sau la munte pe ultima suta de metri. Acest lucru este posibil datorita timpului scurt de analiza a dosarului in cazul acestor tipuri de imprumuturi.

Conform definitiei date de Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, acestea reprezinta entitatile, altele decat institutiile de credit, ce desfasoara activitate de creditare cu titlu profesional, in conditiile stabilite de lege. Altfel spus, un IFN ofera servicii financiare, dar nu detine licente bancare, astfel ca ii este interzisa acceptarea de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public.

Potrivit Financer, IFN-urile pot acorda urmatoarele tipuri de credite: de consum, ipotecare, imobiliare, microcredite, finantarea tranzactiilor comerciale, operatiuni de factoring, scontare, forfetare, leasing financiar, emitere de garantii, asumare de angajamente de finantare, cu primire de bunuri in gaj – sau amanetare prin case de amanet, catre asociatii fara scop patrimonial, in baza liberului consimtamant.

Printre dezavantajele acestor credite se numara: dobanzile pot fi foarte mari, sumele primite pot fi mici sau medii, iar perioadele de rambursare sunt scurte.