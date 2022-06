Din toamna acestui an va putea fi achizitionat Pixel Watch

Pasionatii de ceasuri inteligente nu mai au mult timp de asteptat pana in momentul in care vor putea utiliza Pixel Watch, modelul de ceas inteligent realizat cu foarte mare atentie de catre specialistii care lucreaza in cadrul Google. Conform persoanelor care lucreaza in cadrul acestei prestigioase companii toamna acestui an este perioada in care va fi lansat modelul Pixel Watch. Cu toate ca mai sunt cateva luni pana cand acest model de ceas inteligent va aparea pe piata si va putea fi comercializat se cunosc cele mai importante detalii despre modul in care va arata si va functiona Pixel Watch.

Caracteristicile esentiale pe care le va avea Pixel Watch

Orice gadget care urmeaza sa fie lansat este asteptat cu foarte mare nerabdare de catre persoanele care sunt pasionate de catre tot ceea ce inseamna gadget. Si in ceea ce priveste lansarea Pixel Watch este valabila aceasta afirmatie. Pentru ca, curiozitatea sa le fie satisfacuta au aparut multe informatii despre acest model de ceas inteligent. Cele mai importante informatii sunt despre modul in care acesta arata dar si caracteristicile pe baza carora va functiona.

Din punct de vedere estetic trebuie stiut faptul ca acest model de ceas inteligent va avea un design circular pentru a se putea apropia cat mai mult de design-ul unui ceas de mana clasic. Cadranul este realizat din otel inoxidabil care este produs ca urmare a procesului de reciclare si este dotat cu un buton lateral. Avand in vedere materialul din care este confectionat cadranul este clar ca durata de utilizare foarte mare dar si faptul ca este un produs bio sunt doua dintre cele mai importante avantaje oferite de catre utilizarea acestuia. Este prevazut cu, curele care pot fi schimbate. Sistemul de operare pe baza caruia va functiona este Wear OS 3. Acest sistem de operare face ca utilizarea ceasului sa fie extrem de usor de realizat.

Printre cele mai importante aplicatii care pot fi accesate prin intermediul acestui model de smartwatch sunt mentionate urmatoarele:

• Google Wallet

• Google Home

• Emergency SOS

Avand in vedere ca este un produs care se incadreaza in categoria produselor premium este de asteptat ca pretul la care urmeaza sa fie comercializat sa fie destul de mare. Insa, va fi un efort financiar care isi va dovedi utilitatea pentru ca acest model de ceas inteligent va oferi toate functiile de care o persoana are nevoie pentru a putea trai o viata cat mai ordonata.