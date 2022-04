Jocurile video – PC sau consola?

Jocurile video aduna sute de milioane de pasionati an de an, oferindu-le multora o cale de a se recrea, de a-si pune la incercare abilitatile de concentrare si de gandire, viteza de reactie si lucrul in echipa, printre multe altele. Practicarea acestora in mod constant, in limitele comunicate de experti nu ii poate afecta pe utilizatori in moduri negative, fie ca este vorba despre copii sau adulti. Ba chiar mai mult de atat, multe jocuri video reprezinta si o buna metoda de a invata lucruri utile.

Primele jocuri video au aparut, dupa cum bine stim, acum mai bine de 30 de ani iar o data aparitia calculatoarelor au inceput sa cunoasca o dezvoltare fara precedent, ajung in ziua de azi la a fi una dintre cele mai mari si importante industrii din lume, cu numeroase companii care le aduc playerilor noi jocuri si noi versiuni an de an. Insa o data cu aparitia sistemelor PC au aparut, dupa cum era de aspeptat, si competitori, sub forma consolelor de joc. Acestea putem spune ca sunt chiar mai vechi decat calculatoarele si ne permiteau inainte de aparitia acestora sa jucam jocuri prin conectarea consolei la un ecran, un televizor.

O data cu dezvoltarea ambelor platforme au inceput sa apara numeroase competitii intre acestea iar jucatorii sa fie impartiti in mai multe tabere, fiecare platforma oferindu-le anumitor utilizatori avantaje care sa fie pe placul lor. Desigur, in platforma PC sunt incluse si laptopurile, avand practic acelasi configuratii si sisteme de operare. Fiecare dintre acestea ofera in acest sens atat avantaje cat si dezavantaje.

Facand referire la consolele de gaming, cel mai importat aspect oferit de acestea este cofiguratia, faptul ca toate jocurile adaptate acestei platforme si mai exact unui anumit brand de consola, sunt configurate sa poata rula cu cele mai inalte setari de grafica si optiuni maxime chiar daca vorbim despre un joc aparut in 2022 in timp ce consola a fost realizata in 2010. Pe de alta parte, in ceea ce priveste un sistem PC, playerii nu pot rula un joc daca nu dispun de configuratia ceruta iar un upgrade poate costa foarte mult. Dar daca totusi avem la dispozitie un sistem de ultima generatie, putem obtine rezultate vizuale si eficienta chiar si mai mari decat pe o consola.

Un alt aspect ce diferentiaza o consola de un calculator este comoditate cu care putem juca jocurile. Avand la dispozitie unul sau mai multe controllere, pentru a permite accesul mai multor jucatori, putem juca de oriunde, nu mai suntem nevoiti sa stam la birou sau cu un laptop pe picioare in pat. Pe de alta parte, incazul multor jocuri si pe PC putem utiliza un controller si de asemenea, exista si unele jocuri unde sunt mai utile tastatura si mouse-ul dar din nou, acestea pot fi conectate si la o consola. Asadar, in aceste privinte ajungem la o egalitate.

Preturile, atat al sistemelor de gaming cat si al jocurilor in sine le pot pune probleme utilizatorilor. O consola este mult mai ieftina, la fel si jocurile in timp ce un sistem PC trebuie constant imbunatatit iar jocurile costa mai mult.