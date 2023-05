Laptop Toshiba Satellite – alegerea perfecta

Toshiba este o companie japoneza care a fost fondata in anul 1939. Numele Toshiba a provenit din fuziunea a doua companii: TO de la Tokyo Denki si SHIBA de la Shibaura Engineering Works. In prezent, compania produce unele dintre cele mai bune echipamente electrice si electronice, printre care se numara si calculatoarele. Cererea mare pentru laptopurile Toshiba se datoreaza in mare parte design-ului lor elegant dar si configuratiilor puternice, construite pentru un mediu solicitant de lucru.

Caracteristicile unui Laptop Toshiba Satellite

Laptopurile Toshiba se incadreaza intr-o arie larga de preturi, de la cele cu configuratii de baza pana la cele cu o inalta performanta, pregatite pentru genuri de utilizatori care prefera aplicatii cu grade diferite de dificultate (office, gaming, studio). Notebook-urile cu configuratii de baza sunt cunoscute sub denumire de Toshiba Satellite, iar cele cu o inalta performanta sub cea de Toshiba Tecra. Cu laptopurile din marca Toshiba se pot executa foarte usor operatii precum editari de documente, navigare in internet, vizionari de filme si rularea de jocuri sau aplicatii multimedia. In seria Satellite sunt laptopurile cele mai ieftine din gama producatorului, dar si acestea sunt impartite pe clase. Dimensiunile ecranelor sunt diferite, fiind existenat o clasificare chiar dupa acest criteriu, procesoare de obicei foarte puternice, de ultima generatie si asocieri cu placi video de la ambii producatori de acest gen (ATI si nVIDIA), pentru a veni in intampinarea cerintelor cumparatorilor.

O caracteristica importanta este structura compacta care a facut ca notebook-urile Toshiba sa fie apreciate de utilizatori, considerate a fi greu de alterat, distrus, adica rezistente la socuri, la care se adauga finetea materialelor si stilul de imbinare care ofera un sentiment de noblete.

Modalitati inteligente de a asigura securitatea sistemelor au fost instalate, precum recunoasterea fetei sau a amprentei, care fac ca doar utilizatorii cunoscuti sa poata folosi laptopurile care au aceste functii, incadrandu-se astfel in zona de top a tehonologiei.

Laptop Toshiba Satellite – pret si modele recomandate

Seria C de laptopuri Toshiba Satellite ofera configuratii de baza, cu care se pot efectua majoritatea operatiunilor, dar la un nivel incepator. Totusi, daca e sa ne uitam peste configuratii, vom obesrva ca sunt destul de putenice, insa va asiguram ca producatorul japonez are si modele superioare. Toate modelele din Seria C, desi sunt de baza, au capacitate de stocare de minim 500 de GB, majoritatea ecranelor au o diagonala de 15,6 inch, procesoarele folosite variind de la cele low-cost Intel Celeron si AMD (care nu sunt chiar atat de stralucite pe laptopuri), pana la cele superioare ca Intel i3 sau i5. Ceea ce Toshiba considera a fi de baza inseamna minim 4 GB de memorie RAM, uneori chiar 6, si deseori intalnim configuratii pe 64 de biti. Toate echipamentele vin cu sistem de procesare Windows, in special 8 sau 8.1, mai rar cu Windows 7. Exemple puteti vedea pe siteul oficial in Satellite C Series Laptops.

Trecand la cele cu o performanta mai ridicata, putem aminti cele din S Series unde gasim 12 GB RAM DDR3, hard-uri de 1 TB si procesoare Intel i3, i5, i7, cu cateva sute de dolari mai mult decat prima serie amintita, iar P Series unde procesoarele sunt doar Intel i5 si i7, adica doar clase superioare, de varf, hard disk-uri de 1 TB si memorii de tip RAM ce pot ajunge pana la 16 GB DDR3, pentru preturi ce depasesc mia de dolari.

Asadar, vedem ca Toshiba a inclus in seriile Satellite o gama foarte diversa de configuratii, cele care sunt considerate de baza putand fi luate ca performante in unele cazuri, insa daca aveti de a face cu soft-uri complicate, seriile superioare va sunt recomandate pentru o putere de lucru ridicata, cu componente selectate din cele de top.