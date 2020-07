Profita de oferta de cursuri autorizate de la Cursuriautorizate.eu pentru a te dezvolta in cariera!

Pentru unele persoane cariera inseamna sa te muti la un job la altul fara a detine o calificare intr-o meserie, in schimb exista si persoane pentru care, meseria si cariera inseamna absolut totul si pe buna dreptate.

Perseverenta in viata si in munca reprezinta cheia succesului. Prin munca reusim sa obtinem tot ce ne dorim: sa ne intretinem confortul si sa supravietuim.

Multumita cursurilor de calitate premium oferite de Cursuriautorizate.eu, acum este mai usor ca niciodata sa te recalifici sau sa capeti notiuni complexe despre un domeniu anume.

Agentia cursuriautorizate.eu pune la dispozitia candidatilor sute de cursuri pe care le pot urma impreuna cu un trainer specializat, ca apoi in urma unui examen sustinut, sa obtina o diploma de calificare recunoscuta in tara, dar si in tari europene.

Cum alegem o meserie pentru viitor?

Incercati sa asociati viitorul job cu un hobby sau cu un domeniu care este foarte apropiat de activitatile pe care preferati sa le desfasurati in timpul liber. In aceasta maniera, un blogger poate deveni, cu timpul, un influencer, un jurnalist sau chiar un specialist in promovare. Astfel, veti petrece timpul la munca nu doar util, ci si placut.

Luati in considerare ca oricare profesie implica un ansamblu de competente, abilitati pe care trebuie sa le posedati pentru a fi un specialist bun intr-un anumit domeniu. Atunci cand jobul este in concordanta cu aptitudinile personale, nici nu simtiti ca depuneti efort.

Conditiile de lucru nu sunt luate cu seriozitate in calcul, cu toate ca au o importanta majora, dar in momentul alegerii meseriei lipseste experienta vietii.

Oamenii sunt diferiti. Unii iubesc sa participe la procesul de producere in cadrul unei sectii, altii nu pot accepta decat lucrul la birou, in regim sedentar. Deci, nu neglijati acest criteriu, caci el va ajuta enorm sa intelegeti care este profesia ideala. Studiile sunt sinonime cu o buna investitie de timp si resurse pentru a imbratisa o profesie si a o exercita la superlativ.

Salariul pe care il primeste o persoana activa trebuie sa fie superior cheltuielilor lunare pentru necesitatile vitale.

Alegerea unei profesii, care sa corespunda cu temperamentul, caracterul, talentul si competentele persoanei, este una dificila si foarte importanta.

Estimati propriile abilitati si aptitudini! Luati in considerare ca oricare profesie implica un ansamblu de abilitati pe care trebuie sa le posedati pentru a fi un specialist bun intr-un anumit domeniu! Atunci cand jobul este in concordanta cu aptitudinile personale, nici nu simtiti ca depuneti efort. In schimb, sunteti platit pentru ceea ce va place.

Sa luam de exemplu meseria de administrator. Meseria de administrator presupune indeplinirea multor sarcini pentru a asigura folosinta corespunzatoare a unei cladiri sau a mai multor cladiri si paza imobilelor.

Care sunt indatoririle postului?

Sa se ingrijeasca de curatenia si buna functionare a cladirii; sa se asigure ca locatarii respecta regulile si conditiile proprietarului, sa indeplineasca o serie de munci care decurg din aceste prevederi si conditii, sa incuie si sa descuie cladirea, in conformitate cu regulile casei si cu alte conditii – sa faca lucrari simple de intretinere la cladire (de exemplu, reparatii curente, tencuiri sau vopsiri, inlocuirea broastelor si a cheilor, inlocuirea geamurilor, curatarea ghenelor infundate, inlocuiri simple de material de etansare etc.) – sa cheme muncitori specializati pentru a face lucrari complexe de intretinere si reparatii, sa faca receptia lucrarilor lor – sa aiba grija de caldura (de exemplu opereaza boilerele) si sa se ingrijeasca de combustibili – sa verifice cum sunt folosite lifturile si daca indeplinesc standardele nationale – sa supravegheze folosirea spatiilor comune ale cladirii (de exemplu, uscatoria, camera pentru carucioare etc.) – sa urmareasca plata chiriilor si a altor cheltuieli facute de locatari – sa tina evidentele necesare.

O meserie extrem de necesara in toate imobilele in care utilitatile sunt la comun si unde locatarii nu au timp sa se ocupe personal de intretinerea spatiilor utilizate la comun.

La fel de solicitata este si pozitia de agent vanzari, care poate fi catalogata pe mai multe nivele insa de cele mai multe ori se incadreaza in fisa postului de vanzator. Vanzatorul este specializat in general in vanzarea unui anumit tip de produse, cum sunt alimente, produse de farmacie, textile si imbracaminte, articole de bucatarie, materiale de constructie, autovehicule, arta, antichitati etc. Acesta trebuie sa fie familiarizat cu produsele puse in vanzare, trebuie sa fie apt sa informeze corect clientii in detaliu despre produsele puse in vanzare si trebuie sa cunoasca valoarea si preturile respectivelor produse.

Obligatiile includ: sa dea informatiile necesare clientului – sa vanda produsele, sa le prezinte clientilor, inclusiv sa le arate produsele, sa le aranjeze, sa faca reclama, sa le afiseze preturile – sa accepte comenzi de la clienti, reclamatii si nemultumiri – sa verifice rafturile pentru a le aproviziona cu marfuri de calitate si variate – sa primeasca, sa verifice, sa stocheze, sa trateze si sa tina inventarul – sa opereze cu registrul de casa, sa numere banii si platile in bonuri de valoare – sa tina si sa prelucreze documentele de vanzare, adica certificatele de garantie, chitantele si alte documente relevante.

Munca se desfasoara in magazine care ofera produse in schimbul banilor, precum si in autoserviri, departamente de vanzari, chioscuri, unde se lucreaza adesea in schimburi. Anumite locuri de munca si in special anumite tipuri de produse implica praf, murdarie si mirosuri puternice neplacute sau lucrul cu substante chimice.

Platforma cursuriautorizate.eu iti pune la dispozitine cele mai bune cursuri autorizate de pe piata, care sa te ajute sa cresti profesional!