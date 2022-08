Samsung Galaxy Watch 4 – alegerea perfecta

Samsung Galaxy Watch 4 este un ceas inteligent, diferit de ceea ce ai vazut pana acum. Cu siguranta iti doresti ceva de buna calitate si cu materiale de ultima generatie care sa te incante din toate punctele de vedere, de aceea, ceasul inteligent Watch 4 este exact ceea ce iti trebuie.

Vrei ca noul tau ceas sa fie unul performant si de calitate, acest model este pe placul tau. Cu siguranta iti va satisface toate dorintele, fiind un ceas cu functii inteligente, moduri de urmarire a fitnessului si a sanatatii, dar si multe altele.

Il poti gasi in doua variante si anume: Samsung Galaxy Watch 4 si Galaxy Watch 4 Classic. Stim cu totii ca fiecare persoana in parte este diferita si de accea si nevoile difera si ele de la persoana la persoana. Nu intra in panica, acest model de ceas satisface nevoile fiecaruia dintre noi tocmai pentru faptul ca au fost conceputute pentru persoane diferite cu nevoi diferite.

Iata cateva asemanari si deosebirii intre cele doua variante ale acestui Samsung Galaxy. Iti pot spune faptul ca Samsung Galaxy Watch 4 este o versiune sportiva, pe care il veti gasi in culoriile negru, argintiu, verde si roz auriu. Este mai subtire si mai usor decat cel Classic, fiind fabricat dintr-un material mai usor , aluminiu, usor de utilizat si la indemana oricui. Despre cealalta varianta, classic, iti pot spune ca este realizat din materiale de ultima generatie, avand un cadru din otel inoxidabil si este putin mai greu decat Galaxy Watch 4. Il vei gasi doar pe negru si argintiu.

Cauti un ceas care pe langa inteligenta lui sa fie si foarte usor de purtat? Acest model de Samsung, fie ca este cel standard, fie ca este cel clasic, este perfect pentru personalitatea ta si care se potriveste perfect incheieturii mainii tale, datorita materialui moale de foarte buna calitate din care este confectionat. Nu uita, atuul acestui ceas nu este doar frumusetea si aspectul impecabil dar si functiile performante pe care le detine si materialele de inalta caliatea din care este confectionat, care cu siguranta te vor multumi.

Vrei ceva deosebit din toate punctele de vedere, vrei ceva diferit de ce ai avut pana acum, dar care sa cuprinda si sa iti satisfaca toate necesitatiile tale, atunci nu mai sta pe ganduri. Folosind Samsung Galaxi Watch 4, fie el standard sau classic vei observa calitatea bateriei, dar si cateva dintre funtiile acestuia care te vor bucura si care iti vor fi foarte utile si anume: inregistrarea ritmului cardiac si al stresului, urmarirea somnului cu masuratori SpO2, luminozitatea activa automata. Acestea sunt doar cateva dintre lucrurile frumoase care te vor bucura la acest ceas.

Nu mai sta pe ganduri, cumpara-l si vei descoperii multe alte functii interesante. Vrei sa iti mai spun ceva? Samsung Galaxy Watch 4 poate fi cadoul perfect pentru o persoana draga, incepand chiar din acest moment, putand fi personalizat in functie de dimensiunea si stilul personal al fiecaruia.