Smartwatch-ul – un accesoriu care imbina utilul cu placutul

Inca de la aparitia lor, ceasurile de mana au fost considerate accesorii nu doar utile ci si elegante. In primii ani ai aparitiei acestora, ca si ceasurile de buzunar, reflectau statutul social al unei persoane si reusea sa ii scoata in evidenta pe cei ce le purtau. Acest lucru este valabil si in prezent, un model de calitate fiind deosebit usor de unul de slaba calitate.

Prin modificarea multir dispozitive in ultimul deceniu si chiar inainte de asta, si in ceea ce priveste ceasurile de mana au aparut numeroase schimbari sau mai ales noi modele, ceasurile inteligente sau smartwatch-urile, asa cum le numesc cei ce prefera neologismele. Asemeni unui telefon, acestea ofera atat lucrurile de baza oferite de un ceas clasic alaturi de multe altele, noi functii si posibilitati fiind adaugate cu fiecare nou model aparut pe piata.

In cele mai multe cazuri, aceste smartwatch-uri sunt produse tot de catre cei ce realizeaza si smartphone-uri, laptop-uri si calculatoare, acestea avand pana la urma inglobate functii specifice acestora. De asemenea, in ceea ce priveste design-ul, exista numeroase modele si tipuri, toate extrem de frumoase si potrivite pentru orice tip de tinuta.

Ceea ce face dintr-un smartwatch o alegere inteligenta este posibilitatea de a-l adapta la mai multe tinute vestimentare si ocazii si de a-l asorta cu multe alte accesorii, atat in cazul femeilor cat si al barbatilor. Asadar il putem seta sa ne arate doar ora si data, in format analog, asemeni unui ceas clasic, utilizatorii avand la dispozitie mai multe teme pe care sa le poata afisa pe ecranul principal si astfel de indeplineasca doar rolul unui ceas clasic, perfect pentru a-l purta la un eveniment formal.

Este mult mai eficient decat un telefon in ceea ce priveste realizarea de activitati recreative si sportive. Ne permite chiar sa ascultam muzica, sa realizam convorbiri cu alte persoane si ne pune la dispozitie numeroase functii specifice unui antrenor personal. Pentru un telefon avem nevoie de o husa speciala pe care sa o putem purta la umar sau in alta zona, pentru ca in buzunar ne poate incomoda iar in multe cazuri trebuie sa schimbam diverse aspecte, in timpul unui antrenament, fapt care ne ia timp si ne forteaza sa ne oprim in timp ce cu un ceas inteligent nu ar fi cazul. Acesta poate fi conectat la un telefon si prin intermediul sau putem controla aplicatile specifice de la incheietura mainii noastre.

Rezistente la transpiratie si apa, ceasurile inteligente pot fi utilizate pentru o multime de activitati. De asemenea, ofera autonomii ale bateriei din ce in ce mai mari, fapt pentru care le putem purta chiar si zile la rand fara a le incarca, mai ales in formatul unui ceas clasic.

Pretul unui smartwatch poate varia, de la modelul ales sau mai bine spus anul in care este realizat, compania care il realizeaza si comercializeaza precum si functiile pe care le pune la dispozitia utilizatorului. Cu toate acestea, este o investitie care merita pe deplin banii si care ne ofera atat un aspect mai elegant cat si numeroase posibilitati.