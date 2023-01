Telefoane Resigilate = Preturi mai mici

In ultima vreme, tot mai multe persoane se avanta in cumpararea telefoanelor resigilate. Este o optiune pe care o avem la indemana in unele cazuri, punand in balanta avantajele si dezavantajele. Telefoanele care sunt comercializate prin acest sistem vin cu o reducere semnificativa care le face sa devina atractive, in comparatie cu preturile normale.

Ce inseamna telefoane resigilate ?

Conceptul de resigilat sau desigilat trebuie inteles, iar pentru asta o sa enumeram cateva situatii prin care trebuie sa treaca un telefon pentru a ajunge in aceasta stare.

Probabil ca ati vazut destule telefoane expuse pe rafturi in showroom-uri pe care clientii le intorc pe o parte si pe alta, le testeaza capacitatile. Ei bine, dupa o perioada de prezentare, aceste terminale sunt vandute ca resigilate pentru ca nu mai poti fi considerate noi.

O alta situatie din care rezulta telefoane care vor fi resigilate este cea in care un pachet s-a deteriorat in timpul transportului. Telefonul este bun, nu a patit nimic, insa ambalajul nu va mai fi cel original. Si o alta conjuncturra este reprezentata de produsele date retur de catre clientii care s-au razgandit in privinta achizitionarii unui anumit model de telefon sau poate ca nu sunt multumiti de performante si vor altceva.

Din toate aceste situatii, la care s-ar mai putea adauga si altele precum prezentarile de tip review in care e necesara desigilarea sau teste din partea magazinelor, rezulta telefoane care nu mai sunt in ambalajul original, desi sunt noi, functionale. Ele vor fi puse intr-o alta cutie, iar magazinele le vor pune in vanzare sub sigla „resigilat”.

Merita mentionat aspectul ca aceste aparate nu sunt de tip second hand, adica cu uzura mare, ci in marea lor majoritate sunt produse noi, care doar au fost desfacute din cutia venita de la producator. Multe dintre ele mai au inca folia protectoare, unele prezinta zgarieturi pe carcasa, in timp ce altele au doar o alta cutie.

Beneficiile unei astfel de achizitii sunt enorme daca vorbim de sute de lei diferenta de pret intre cel resigilat si cel normal. In mod normal intalnim reduceri de cateva zeci de lei pentru aceste produse repuse in vanzare, dar apar si ocazii cand unele telefoane beneficiaza de discounturi uriase. In general, un defect va aduce o reducere mai mare, in timp ce cele care arata ca noi, doar ca nu mai sunt in cutia lor, vor avea o reducere mai mica, dar atractiva.

Desigur ca exista si situatii cand asemenea tranzactii nu merita a fi facute. Un exemplu in acest sens sunt cele expuse pentru a fi testate de clienti, care e posibil sa prezinte urme serioase de folosire. In orice caz, in descrierea lor, telefoanele resigilate vor avea specificata cauza pentru care au ajuns sa fie revandute, asa ca fiecare poate vedea motivele si analiza daca tranzactia este rentabila sau e preferabila achizitionarea unui produs nou.

Unde se pot gasi astfel de telefoane:

– Emag – (recomandat) este cel mai cunoscut magazin online IT&C si ofera o gama larga de produse resigilate printre care se gasesc si zeci de telefoane,

– Evomag – unde gasim foarte multe produse, nu numai telefoane mobile.

Lista magazinelor care ofera telefoane resigilate poate continua cu cateva magazine mai mici, insa cele trei de mai sus se afla printre cele recomandate, unde putem gasi mai destul de multe produse cu discount.