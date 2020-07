Trotineta electrica ramane o solutie fiabila de transport!

O viteza de aproximativ 24 km/h este ideala. Viteza medie de mers pe jos este de 6.4 km/h, iar viteza medie cu care se deplaseaza o masina in Bucuresti este de 11 – 15 km/ h (in functie de zona, zi si trafic). Viteza medie cu care se deplaseaza biciclistii care fac naveta poate ajunge 23 km/h.

Viteza este determinata de puterea motorului, de greutatea utilizatorului, de gradul de angrenare al pneurilor si de suprafata de parcurs. Vitezele date sunt, in general, valabile pentru o persoana cu greutate de 70 de kg, care se deplaseaza pe o suprafata plana, neteda, cu anvelope umflate in mod corespunzator. Recomandarea noastra este sa nu tintiti viteza maxima.

Nu este nimic mai incomod decat mersul la serviciu intr-un transport comun intr-o dimineata de luni in Bucuresti. Este cosmarul multor angajati din Bucuresti, insa multi nu au incotro, iar altii s-au adaptat in mod inteligent. Foarte multe persoane au ales trotineta electrica ca mijloc de transport principal, mai ales pentru mersul la serviciu sau la universitate.