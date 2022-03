Un PC de gaming potrivit pentru orice aplicatie

Gamingul reprezinta in ziua de azi atat un mijloc de recreere cat si de a realiza un anumit profit financiar pentru multe persoane. Prin faptul ca in timp a devenit un aspect de interes pentru un numar in crestere de persoane, copii si adulti, femei si barbati, gamingul a cunoscut de asemenea o dezvoltarea foarte mare atat in mediul online cat si offline.

Pentru ca in primii ani ai aparitiei jocurilor pentru PC internetul nu era ceva de care multe persoane sa stie sau care sa fie disponibil doar in cadrul anumitor companii, sub forma unei conexiuni intre mai multe dispozitive si chiar si pana in anii 2000, cele mai multe jocuri video existau doar in format offline, single-player asa cum sunt numite de unii sau care putea fi jucate prin setarea unei conexiuni LAN, prin cablu. Aparitia primelor jocuri online a luat nastere o data cu raspandirea internetului la nivel mondial in din ce in ce mai multe tari dezvoltate dar au reusit sa aiba parte de mult succes si un numar mare de jucatori, indiferent de numele de care am vorbi.

O data cu trecerea anilor, atat sistemele PC si celelalte specifice pentru gaming cat si jocurile in sine, noi sau versiuni mai moderne, s-au dezvoltat extrem de mult, in prezent, un sistem PC de gaming high-end avand un pret de peste 10000 de lei. Luand in considerare asta, multe aspecte sunt acum inifinit mai bune comparativ cu jocurile vechi, in ceea ce priveste grafica, sunetul si posibilitatile de a controla un caracter sau actiuni cat mai apropiate de realitate, desi cerintele unui astfel de joc au crescut considerabil.

In construirea unei cofiguratii de gaming potrivita nevoilor lor, utilizatorii trebuie sa tina cont in primul rand cam de ce buget ar avea nevoie. Daca in cazul unei unitati piesele pot fi achizitonate separat si nu toate o data, astfel incat nu avem nevoie de toti banii deodata, vorbind despre un laptop, acest lucru nu este posibil decat daca ar fi sa il achizitionam in rate, o varianta pentru care opteaza multe persoane. De asemenea, si in ceea ce priveste performantele, o unitate va oferi rezultate mai bune chiar si cu o configuratie mai slaba, prin simplu fapt ca are un sistem de ventilatie mai bun si dupa cum bine stiu cei cu experienta, cu cat temperatura componentelor este mentinuta la o valoare mai mica, cu atat eficienta acestora creste.

Mergand pe varianta unei unitati PC, piesele trebuie alese cu grija, daca facem asta separat, putand aparea mereu probleme de compatibilitate. Cea mai importanta este placa de baza, in functie de care putem instala procesoare sau placi video mai noi. Daca aceasta este veche, cele mai noi modele ale acestor piese ar putea sa nu fie compatibile. La fel de importanta este si sursa, sa oferim suficient curent intregului ansamblu, care poate consuma destul de mult, mai ales daca preferam si un sistem RGB, colorat in fel si fel sau care sa aiba si racire cu lichid.

Prin alegerea unei configuratii potrivite in cadrul careia componentele sa fie compatibile si performante, putem obtine in mod sigur rezultatele dorite.