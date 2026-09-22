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Componentele unui calculator

31 Comments

Presupun ca toti ne-am intrebat la un moment dat ce anume se afla in PC-ul nostru? Ce il face sa mearga bine sau sa mearga rau? O sa punem aici, in detaliu, componentele unui calculator personal, si o sa va explicam, pentru fiecare in parte, cu ce este responsabil in buna functionare a computerului.

  • Placa de baza – Dupa cum ii spune si numele, este baza calculatorului. Baza pe care se pun restul componentelor pentru a face legatura intre ele. Fizic vorbind, este chiar o placa, cea mai mare din calculatorul tau, fara de care calculatorul tau nu ar functiona. Ca sa va dau un exemplu de placa de baza, o sa va vorbesc despre Placa de baza Gigabyte H81M-S1 Socket 1150. Aceasta placa suporta un procesor foarte avansat numit Core i7 de la Intel, RAM DDR3 pana la 16 giga, alimentare standard, placa video integrata, dar se poate atasa si separat una externa, in schimb nu are slot pentru HDMI, deci calitatea video nu poate fi impinsa la maxim.

 

  • Procesor Intel Core i7-5960X ExtremeProcesorul – Consider ca este a doua componenta, ca importanta, pentru ca depinde foarte mult de ce tip de procesor ai si bineinteles daca poate fi upgradat, dar asta depinde foarte mult si de placa de baza pe care o detii.Ca sa va dau un exemplu de procesor bun, va amintesc despre Intel Core i7-5960X Extreme Edition, 3.00GHz, Haswell, 20MB, Socket 2011-V3 care este un procesor de ultima generatie, perfect pentru jocuri si orice alta activitate de pe calculator care il supune la mult stres. Acest procesor are un cache de 8MB, o frecventa de 3500 MHz, dar si o frecventa turbo de 3900 MHz.

Procesorul are neaparata nevoie de un cooler, pentru racire. Coolerul trebuie „dimensionat” in functie de puterea procesorului si de caracteristicile termice ale acestuia; nu toate procesoarele se incing la fel, in conditii similare de exploatare.

 

  • Memoria (RAM) – „Ramii” merg mana in mana cu procesorul, si lupta impreuna pentru buna functionare a calculatorului. Ca sa poti face un echilibru bun intre RAM si procesor, foloseste 8GIGA de RAM la un procesor i7, si vei fi multumit de rezultate. Sunt mai multe tipuri de RAM, dar eu o sa va prezint varianta cea mai avansata, si anume memoriile DDR4. Cu aceste placute, acoperi necesarul de care ai nevoie pentru jocuri si pentru oricare alta sarcina care cade pe placutele RAM.
  • Hard Disk – Cu alte cuvinte, spatiul de stocare disponibil de pe calculator. Aici conteaza foarte mult necesitatile tale, de cat spatiu ai nevoie in computer. La aceasta categorie va recomand Western Digital NAS Caviar Red, 3TB, SATA III 600, 64MB Buffer. Pentru ca nu conteaza doar spatiul, cat si rotatiile pe minut pe care discul intern este capabil sa le faca, aici se face diferenta la transferul de date din el sau pe el. Hard-diskul poate fi intern sau extern.

 

  • Placa video Asus GeForce GTX 970 StriX DC2 OC 4GB DDR5 256BitPlaca video – Placa video este un element cheie atunci cand vine vorba de jocuri. O placa performanta ar fi Asus GeForce GTX 970 StriX DC2 OC 4GB DDR5 256Bit. Chiar daca este putin mai scumpa, cu siguranta o sa vezi diferenta de calitate a imaginii. Citeste mai mult despre placile video AGP si PCI.

 

  • Placa de sunet – Cu toate ca placa de baza are o placa de sunet integrata, nu este indeajuns de performanta, asa ca este indicat sa iti adaugi tu o placa de sunet care sa redea calitatea superioara de care tu ai nevoie. Placa de sunet Asus XONAR_DG, 5.1 Channel, PCI reda sunetul pe un canal de 7.1, un sunet de calitate la un pret rezonabil.
  • Sursa – Bineinteles ca avem nevoie si de alimentare la o sursa de curent, in acest caz va recomand o sursa de 500W capabila sa reziste in timp, si anume Sursa Thermaltake Smart SE 630W.
  • DVD Writer – La DVD Writer, nu este nevoie de prea mult, va recomand ASUS DVD-RW DRW-24F1ST SATA, un writer rezistent, excelent pentru scrierea a mai multor cd-uri/dvd-uri fara a intampina probleme.

componentele-computerului

Acestea sunt componentele de baza ale unui calculator. La acestea, mai adaugati o tastatura, un monitor si un mouse, si calculatorul este complet. Daca am uitat vreo componenta, importanta sau nu, scrieti-ne un comentariu si vom adauga informatia, cu multumirile de rigoare.

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Comentarii:

  2. munteanu andrei says

    Păi teoretic terminalele sunt calculatoare sau computere cum se mai spun iar nodurile sunt servere

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  4. Ganea Alexandru says

    Nu sunt specializat in informatica, am 13 ani, dar cred ca ai ratat anumite elemente necesare pentru a construi un PC functional:
    1. Placa de baza
    2. Procesor
    3. Memoria RAM
    4. Placa Video
    5. Placa de sunet
    6. Hard Diskul
    7. Sursa de alimentare
    si 8. Carcasa Pc-ului, cu care invelesti elementele

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  6. geomineral.ru says

    Magistralele permit datelor sa circule intre componentele care alcatuiesc un calculator. Pentru mai multe detalii, apasati click aici .

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  7. IT&Tehnologi says

    Unele calculatoare au backup separat de date de rezervă.
    Sura se alimentare este foarte importanta si are mai multe functi,de si nu este mentionata.

    P.S sa nu discriminam textul.
    Autorul posibil nu a avut cunostintele necesare pentru a intra in detaliu.
    In consecință textul e folositor in cazul in care nu ai de facut un text amănunțit.

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    • Ovidiu says

      Sursa de alimentare („Sura” ii mai zic unii) este mentionata, deschideti larg ochii (intre placa de sunet si dvd-writer).
      Consultati un DEX inainte de a folosi expresii precum „sa nu discriminam textul”; sunt total agramate.

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    • Spiridon says

      Am de învățat pt astăzi componentele unui calculator și tot ce se poate învață despre el azi am test cu 38 întrebări

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  11. SNOWFURWOLF says

    omg fara asta nu luam 10 la info.
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  12. Evelyne says

    Vorbiti serios sunt profesor de informatica se 24 de ani si nam vazut oameni ca astia niciodata.

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  18. Cristi R. says

    Cam cat ar trebuii sa dau pe un pc destul de bun…care sa suporte cs go? (Sau cel putin niste componente)

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  19. Nnyco C. says

    Foarte bun pentru ora de informatica, imi mai trebuiau si boxe, mause,monitor,carcasa dar le gasesc eu.
    Multumesc ♥♥♥

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