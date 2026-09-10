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Cum cumpar un SSD – Pret si performante

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SSD-ul, sau sub denumirea completa solid-state drive, este un dispozitiv ce se deosebeste de HDD-urile clasice in primul rand prin rezistenta la anumite socuri mai puternice, fapt ce ii lasa pe cei care detin un SSD sa uite de grija de a tine mereu cont de modul de manipulare al acestuia. SSD-ul este dispozitivul aparut foarte recent, cu o viteza si o fiabilitate mult mai mare, avand rolul de a stoca datele si sistemul operativ.

In decursul anilor au fost create si puse pe piata numeroase modele de astfel de dispozitive avand diferite scopuri cum ar fi cele pentru achizitia datelor seismice. SSD-ul a avut pana in 2008 ca si componenta principala memoria permanenta DRAM, insa aceasta a fost inlocuita cu cea nevolatila NAND.

intel-ssd
In ciuda faptului ca aceste dispozitive nu pot fi achizitionate de oricine datorita costului mai ridicat, SSD-ul are multe beneficii fata de clasicele HDD-uri. In primul rand, acestea au o viteza de transfer mult mai mare, insa trebuie stiut faptul ca exista pe piata mai multe tipuri de SSD. Cele construite pe tehnologia SINGLE LEVEL CELL sunt destul de scumpe dar au numeroase beneficii, iar pe langa acestea, mult mai frecvent intalnite in magazine si la un pret ceva mai accesibil sunt insa cele bazate pe MULTI LEVEL CELL.

Ce pret are un SSD?

Pretul unui SSD porneste de la ~100RON (128GB capacitate) si poate ajunge pana la ~4000RON (cele de 4 sau 8 TB capacitate), variind si in functie de marca.

Alte criterii inafara de pret si tehnologia de fabricatie:

La fel ca si la HDD, trebuie cunoscute anumite criterii in functie de care sa putem alege SSD-ul. Desigur, in momentul in care dorim sa achizitionam un astfel de dispozitiv trebuie sa ne asiguram ca a fost construit din elementele cele mai performante, fapt care de cele mai multe ori il garanteaza companiile SandForce sau Indilinx Everest.

ssd-kingston

Cea mai importanta caracteristica a SSD-urilor este viteza de transfer si viteza de acces la date. Aceasta, in ciuda faptului ca ramane constanta, este mult mai mare decat a hard disk-urilor. Fiind punctul forte al acestor dispozitive, viteza pe care o garanteaza este datorata lipsei elementelor mecanice odata cu inlocuirea acestora cu stocarea informatiilor in blocurile de memorie, calculatorul avand acces mult mai rapid la informatia respectiva. Asa cum a fost precizat si anterior, un alt punct in plus al dispozitivelor este rezistenta sporita. Daca hard disk-ul a avut mereu o problema in legatura cu acest subiect, el defectandu-se foarte usor din cauza loviturilor, cazaturilor, SSD-ul este mult mai rezistent chiar si la socuri puternice.

 

Cu toate ca SSD-ul are numeroase beneficii precum greutatea mult mai mica, dar si consumul mult mai redus de energie, ce este un plus in cazul laptopurilor sau ultrabook-urilor, nu este necesar sa ne bazam pe faptul ca trebuie sa fie cat mai scump pentru a fi siguri ca am facut alegerea buna. Cateva alte criterii pe baza carora trebuie sa mergeti pentru a alege un SSD convenabil ar fi rezistenta si durata de viata mai mare a SSD-urilor de tip SLC (one bit per NAND cell) in locul celor MLC (two bits per NAND cell) si TLC (three bits per NAND cell) (desi si cele MLC sunt extrem de fiabile si sunt garantate in jur de 5 ani la o utilizare intensa). Insa toate se pare ca vor fi inlocuite de QLC (four bits per NAND cell).

 

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  1. Cea mai buna metoda de stocare a fisierelor spune:
    04/04/2022 la 16:41

    […] inca si azi. Ca si alte componente ale unui calculator, si spatiul de stocare, mai noi in format SSD trebuie sa fie cat mai incapator, pentru a putea instala si stoca cat mai multe aplicatii si […]

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  3. Samsung SSD 960 Pro si 960 Evo - capacitate pana la 2TB spune:
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